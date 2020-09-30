TEVE2 frekans bilgileri neler? Teve2 canlı izleme linki

Pek çok dizi, film ve programı izleyebileceğiniz TEVE2 frekans bilgileri neler? Teve2 canlı izleme linki nedir?

Eski ve yeni diziler olmak üzere pek çok programı içinde barındıran TEVE2 frekans bilgileri neler? Teve2 canlı izleme linki nedir?

TEVE 2 FREKANS BİLGİLERİ

D-SMART21. Kanal

DIGITURK54. Kanal

TURKSAT 4A 42 ° DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6

TURKSAT 4A42 ° DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6Modülasyon DVB S2-8PSk

TURKSAT KABLO TV32. Kanal

TIVIBUIPTV SD yayını 356. kanalda

Uyduda SD yayını 356. kanalda

Uyduda HD yayını 62. kanalda

TURKCELL TV+32. Kanal

TEVE2 CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

Teve2'yi dilerseniz internet üzerinden takip edebilirsiniz. Bunun için buraya tıklayınız.

UYDU FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

Uydu ayarları pek çok uyduda Türkçe olarak yer aldığı için ayarlamak oldukça kolay bir iştir.

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi/ TKGS ile uyumlu uydu alıcıları yeni frekansları otomatik olarak güncellemektedir. Bu uydularda ayar yapmaya gerek yoktur.

Otomatik olarak ayarlanmayan uydular için aşağıdaki aşamaları takip etmelisiniz:

Kumadadan MENU bölümüne girdikten sonra Yukarı-Aşağı ok tuşları ile menüler arasında dolaşma imkanına sahip olacaksınız.

1) İlk olarak bütün kanal listesini menüden silelim, silinmediği zaman kanal karmaşası ortaya çıkmaktadır.

2) Sonra menülerde Uydu Listesi'ne girelim ve burada Turksat 2A/ 3A'nın seçili olduğundan emin olalım.

3) Kanal Arama kısmına girerek, TP Aramayı seçelim.

4) TP Aramayı seçtikten sonra, ekrana gelen listeye Turksat 4A'nın bilgilerini ekleyelim.

Alt kısımda bir EKLE menüsünü açabilmek için kumanda üzerinde yer alan YEŞİL tuşa basalım, sonra kumanda üzerindeki rakamları kullanarak aşağıdaki değerleri girelim.

İki frekansı da girdikten sonra kanal aramayı başlatmak için kumanda üzerindeki MAVİ tuşa basınız.

Türksat 4A Uydu Kanal Frekansları:

Frekans: 11844

Polarizasyon: Dikey V

Sembol Oranı: 2222

FEC 3/4

Şebeke Arama: Açık

Frekans: 11747

Polarizasyon: Yatay H

Sembol Oranı: 27500

FEC FEC 5/6

Şebeke Arama: Açık

Daha fazla ayrıntı için buraya tıklayınız.

TELEVİZYONA TEK BİR KANAL NASIL EKLENİR?