TESTİ POZİTİF ÇIKAN TATİLCİYE KONFORLU KARANTİNA ODASI
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TESTİ POZİTİF ÇIKAN TATİLCİYE KONFORLU KARANTİNA ODASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da oteller, testi pozitif çıkan tatilcilerin hem izole edilecekleri hem tedavilerini olacakları hem de tatillerini sürdürecekleri konforlu alanlar oluşturdu.

ANTALYA'da oteller, testi pozitif çıkan tatilcilerin hem izole edilecekleri hem tedavilerini olacakları hem de tatillerini sürdürecekleri konforlu alanlar oluşturdu. Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı 600 oda kapasiteli bir otel, 18 odasını karantina odası haline getirdi. Karantina odalarına temizlik ve yemek servisi için gelen tüm çalışanlar tulum, maske, siperlik ve eldivenle hizmet veriyor. Konaklamada önce rezervasyon süresine bakılıyor. Rezervasyon süresi sona erince kalan günlerin ücreti ise turistin anlaşıp geldiği acenteye bağlı sigortadan tahsil ediliyor.

Turizm kenti Antalya, geçen yıldan bu yana koronavirüsle mücadele ederken aynı zamanda tatilcilere de hizmet etmeye devam etti. 2020 yılında 3,5 milyon tatilciyi güvenli turizm sertifikası alan tesislerde ağırlayan kent, yerli ve yabancı tatilcilerden tam not aldı.

Tatilcilerin havalimanından itibaren sıkı denetlenmesi vaka artışlarının önüne geçerken, oteller de olası pozitif vakalar için bir dizi önlem aldı. Tesislerin tamamı koronavirüs hastalarının daha izole şekilde hem tedavilerini olacakları hem de tatillerini sürdürecekleri alanlar oluşturdu.

Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı 600 oda kapasiteli bir otel, 18 odasını karantina odası haline getirdi. Yakın zamanda test sonucu pozitif çıkan tatilciyle karşılaşmadıkları için bu odaların kullanılmadığı öğrenilirken, odalarda ihtiyaç duyulabilecek her türlü detayın düşünüldüğü belirtildi.

ODA TAMAMEN BOŞALTILIP SAATLERCE DEZEFEKTE EDİLİYOR

Tek kullanımlık kişisel temizlik ürünlerinin yanı sıra, odalara maske, eldiven, tulum, çöp torbaları yerleştirildi. Ayrıca odaya temizlik ve yemek servisi için gelen tüm çalışanlar tulum, maske, siperlik ve eldivenle hizmet veriyor. Tatilcinin izolasyon süresi tamamlanıp tedavisi bittikten sonra oda bir başka kişinin kullanımına sunulmadan önce tamamen boşaltılıyor. Çarşaflar, tek kullanımlık setler dahil olmak üzere tamamı imha ediliyor. Oda ise havalandırmalarına kadar gümüş iyonizer kaplamalı özel kimyasal ile dezenfekte ediliyor.

TÜM MASRAFLARI SİGORTA KARŞILIYOR

Tatilci odada konakladığı süre boyunca mağdur edilmiyor. Konaklamada önce rezervasyon süresine bakılıyor. Rezervasyon süresi sona erince kalan günlerin ücreti ise turistin anlaşıp geldiği acenteye bağlı sigortadan tahsil ediliyor. Bu kapsamda turistin yalnızca tedavi sürecine odaklandığını belirten otelin satış pazarlama direktörü Gürsel Kaya, 'Tatilciler tüm güvenlik önlemleri kapsamında keyifli vakit geçirmek için tesisimize geliyor. Ancak yine de test sonuçları pozitif çıkınca karantina odalarına alınıyorlar. Hizmetimiz bu odalarda da eksiksiz sürüyor. 15 gün boyunca burada izole halde tedavi ediliyorlar. Tatil süreleri dolsa da ücret almıyor, sigorta şirketlerinden tahsil ediyoruz" dedi.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN TATİLCİYE KONFORLU KARANTİNA ODASI
TESTİ POZİTİF ÇIKAN TATİLCİYE KONFORLU KARANTİNA ODASI
TESTİ POZİTİF ÇIKAN TATİLCİYE KONFORLU KARANTİNA ODASI
TESTİ POZİTİF ÇIKAN TATİLCİYE KONFORLU KARANTİNA ODASI
TESTİ POZİTİF ÇIKAN TATİLCİYE KONFORLU KARANTİNA ODASI
TESTİ POZİTİF ÇIKAN TATİLCİYE KONFORLU KARANTİNA ODASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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