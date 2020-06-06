Tesettür giyim mağazaları nerelerde bulunur? Tesettür giyim nedir? İstanbul tesettür giyim mağazaları nerelerde? Ankara tesettür giyim mağazaları nerelerde? İzmir tesettür giyim mağazaları nerelerde? Bursa, Antalya, Adana, Konya şehirlerinde tesettür giyim mağazaları nerelerde bulunur?

Tesettür kıyafeti seçmek zorlu bir süreçtir. İnternette binlerce seçenek mevcut olmasına rağmen bazı müşteriler dokunarak ve deneyerek almayı tercih ediyor. Tesettür giyim mağazaları daha çok nerelerde ve hangi semtlerde bulunur? Haberimizin detaylarından okuyabilirsiniz.

Tesettür giyim nedir?

Tesettür giyim parçaları mevsimlere göre farklı seçenekler sunmaktadır. Eşarplar, şallar, etekler, elbiseler veya pantolonlarla yapacağınız farklı kombinler ile zevkinize ve bedeninize göre doğru seçimler yapabilirsiniz.

Vücut hatlarınızı belli etmeyen bol, dökümlü ve renk uyumu olan kombinler hem doğru tercih olacaktır hem de günümüz modasına uygun olacaktır. Tesettür giyime olan ilginin artması sebebiyle birçok marka tesettüre uygun üretim yapmaya başladı. Bunun yanı sıra birçok sadece tesettür kıyafet üreten butikler de bulunmakta. Sosyal kadınlar tarafından sosyal hayat ve iş hayatı için tasarımlar yapan Qras ile kendinize özgür, minimal ve rahat bir tarz oluşturabilirsiniz.

Ülkemizde muhafazakar kesimin varlığı sebebiyle tesettür giyim için uygun parçalar bulmanız çok kolay. Fakat kendinize en uygun, en güzel parçaları bulmak için doğru seçeneklere odaklanmalısınız. İnternette göz gezdirebileceğiniz birçok site olmasına karşın, ben dokunarak anlarım veya denemem gerekiyor diyenlerdenseniz tesettür giyim mağazaları en çok nerelerde bulunmakta öğrenmek için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Tesettür giyim modelleri neler

Tesettür giyimde en çok tercih edilen parçalar; abiye, ferace, abaya, eşarp, şal, tunik, etek ve tesettür pantolonu olarak karşımıza çıkmakta.

Tesettür gardırobunuzda neler olmalı?

Tesettür giyim her mevsime ve her ortama göre farklı parça seçenekleri sunar. Özel davetler, iş hayatı veya günlük hayat için farklı kumaşlar, farklı renkler seçebilirsiniz. Tesettür giyimde ana parçalar ve tamamlayıcı parçalar bulunmakta. Bu parçaları kombinlerken renk ve kumaş uyumuna dikkat ederseniz, çok şık görünürsünüz!

Tesettür tunik

2020 tesettür modası için minimal tasarımlar ön planda. Tunik kombininizin ana parçasıdır. Bunu uygun bir pantolon veya etek; ayakkabı, çanta ve en önemlisi şalla tamamlayarak hoş bir görünüm elde edersiniz.

Tesettür abiye ve elbise

Tesettür giyim için en şık parçalardan olan abiyeler özel günleriniz için vazgeçilmez bir tercihtir. Tesettür abiyenizi doğru şal, çanta ve ayakkabı ile kombinleyerek hoş bir görünüm elde edebilirsiniz. Tesettür abiyede dikkat edilmesi gerekenler neler?

Vücut tipinize göre tercih yaptıktan sonra, kombinleyeceğiniz diğer parçalarla renk uyumuna çok dikkat etmelisiniz ve karışık desenlerden kesinlikle uzak durmalısınız. Böylece, sade ve şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

Ayrıca, ten rengi ve abiye uyumu da çok önemlidir. Ten renginiz ile abiye arasında çok fazla kontrast olmaması sizi daha zevk sahibi gösterecektir, fakat ten renginize çok yakın olmamasına da dikkat edin. Ten renginiz ile çok yakın bir abiye tercih ettiğiniz zaman içinde kaybolmanız olası bir durumdur.

Vücudunuzu tanıyarak abiyeyi daha güzel gösterebilirsiniz. Geniş basenli kadınlar, çan etek tarzı parçalar seçebilir; kısa boylu kadınlar, maksi boy elbise tercih ederek doğru bir görünüm elde eder.

Bunlara ek olarak, tesettür tulum, tesettür takım, şal, ferace, pantolon ve etekler de gardırobunuzdaki yerini almalıdır.

Tesettür giyim mağazaları nerelerde bulunur?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana ve Konya başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde tesettür giyim mağazası bulunmaktadır. En kaliteli kumaşlarla üretilen, farklı tasarımları ve modaya uygun parçaları bulmak içinse belli başlı bazı semtler bulunmakta.

İstanbul tesettür mağazaları nerelerde bulunur?

İstanbul'da pek çok semtte tesettür mağazası bulunmakta. Fakat, İstanbul ve tesettür denince akla ilk gelen semt Fatih'tir. Adeta tesettürün merkez üssü olan Fatih, muhafazakar kesime çok fazla çeşit sunar. Fatih Fevzipaşa caddesi neredeyse tamamen tesettür mağazaları ile donatılmış durumda.

Fatih'in karşı kıtasında bulunan Ümraniye'de de her bütçeye göre parçalar kolaylıkla bulunur. Ümraniye Alemdağ caddesi Fatih semtinin izinden gidiyor.

Anadolu yakasında bulunan diğer semtler ise Üsküdar, Altunizade, Çengelköy. Avrupa yakasında da Başakşehir ve Zeytinburnu diğer tercihleriniz olabilir.

Ankara tesettür mağazaları nerelerde bulunur?

Ankara'nın pek çok semtinde bulabileceğiniz tesettür mağazaları Kızılay ve Keçiören'de yoğunluktadır. Bilinen birçok ünlü tesettür mağazaları bu semtlerde bulunmakta. Ayrıca, Çankaya ve Mamak'ta da mağazalar bulabilirsiniz. Birçok farklı tasarım ve kaliteyi bulabileceğiniz bu semtler, ulaşılabilir konumda olması ile kolaylık sağlayacaktır.

İzmir tesettür mağazaları nerelerde bulunur?

İzmir'in tesettür mağazaları en yoğunlukta Konak'ta bulunmaktadır. Burada en trend ürünleri ve en bilinen mağazaları bulabilirsiniz. Karabağlar semtinde de tarzınıza ve bedeninize uygun ürünler bulabileceğiniz tesettür giyim mağazaları bulunmakta.

Bursa tesettür mağazaları nerelerde bulunur?

Bursa'da pek çok pasaj ve çarşı bulunmakta. Buralarda birçok markaya ve ürüne ulaşmak kolaydır. Bursa'nın çok beğenilen ve popüler tesettür giyim mağazaları ise Osmangazi'de yoğunlukta. Osmangazi'ye uzak kalıyorsanız Nilüfer'de ki mağazaları da ziyaret ederek kendinize uygun parçalar seçebilirsiniz.

Antalya tesettür mağazaları nerelerde bulunur?

Antalya'da tesettür giyim mağazaları için en uygun lokasyon Muratpaşa semtidir. Bu tatil beldesinde farklı tasarım ile stilinizi oluşturabilir, rahatlığı ile keyifli tatil geçirirsiniz.

Adana tesettür mağazaları nerelerde bulunur?

Seyhan ve Çukurova tesettür giyim parçaları için en uygun yerlerdir. Bu semtlerde her bütçeye uygun ürünler bulabilirsiniz. Kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan bu semtler, sıcak yaz aylarında iyi seçim olacaktır.

Konya tesettür mağazaları nerelerde bulunur?

Konya tesettür giyim mağazalarının fazlasıyla ilgi gördüğü bir şehir. Burada en tarz tesettür giyim ürünlerini ise Meram semtinde bulabilirsiniz. Öğrencilerin çoğunlukta olduğu Selçuklu ilçesinde de birçok butik görebilirsiniz.