Teröristlerin saldırısından yaralı kurtulan şoför: Camları kırıp, arkadaşlarımı araçtan çıkardım Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği terör saldırısından yaralı kurtulan 4 çocuk babası Abdullah Dokuz, "Patlamanın ardından bilincim yerinde olduğu için camları kırıp, arkadaşlarımı araçtan çıkardım" dedi.

Van'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi arasındaki Belbuka bölgesinde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği terör saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi ise yaralandı. Saldırıdan yaralı kurtulan kamyon şoförü 4 çocuk babası Abdullah Dokuz, teröristlerin servis aracına el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlediği saldırıyı anlattı. Dokuz, "Ben servisin orta kısmında oturuyordum. Serviste 10 kişi vardık. Patlama bir anda oldu. Patlamanın ardından bilincim yerinde olduğu için camları kırıp, arkadaşlarımı araçtan çıkardım" dedi.

Çatak-Pervari karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Narlı ile Övecek mahallelerinin yakınındaki dağlık Belbuka Yaylası bölgesinde, yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracı, Çatak ilçe merkezine gelirken, PKK'lı teröristlerin daha önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcı infilak etti. Meydana gelen patlamada servis aracında bulunan Murat Yağdıran ile Emrah Baran olay yerinde şehit olurken, 8 işçi de yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Ardından da bölgede operasyon başlatıldı.

Patlamada yaralanan 8 işçi ise helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerden durumu ağır olan 2'si ameliyat için yoğun bakım servisine kaldırılırken, 2'sinin tedavisi plastik cerrahi servisinde devam ediyor. Tedavileri tamamlanan 4 işçi ise taburcu edildi. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim yardımcıları Dahiliye Uzmanı Dr. Cezmi Meral ile Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Abdullah Aşur, tedaviye alınan Abdullah Dokuz'u ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"CAMLARI KIRARAK, YARALI ARKADAŞLARIMI ARAÇTAN ÇIKARDIM"

Plastik cerrahi servisinde tedaviye alınan 4 çocuk babası kamyon şoförü Abdullah Dokuz, teröristlerin düzenlediği hain saldırının nasıl gerçekleştirildiğini anlattı.

DHA muhabirine konuşan Dokuz, "Olay Narlı bölgesinde oldu. Paydostan sonra sivil servis aracıyla dönerken, teröristler bombayı tuzaklamışlar. Serviste 10 kişi vardık. Teröristler, patlayıcıyı bizim yaptığımız yola döşediler. Biz o yolda geçerken arabanın altında patladı. Ben aracın orta kısmında oturuyordum. Zaten patlama bir anda oldu. Bilincimi kaybetmedim. Benim bilincim yerinde olduğu için camları kırıp, arkadaşlarımı ben araçtan çıkardım. Sağ olsunlar askerlerimiz olay yerine geldiler, serum bağladılar yaralılara. Sonra helikopterler geldi. Bizi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler" dedi.

Kaynak: DHA