KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin refüje çarpıp takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Ekiplerin yaptığı kontrolde 0.94 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, aracı komşusunun kullandığını öne sürdü.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 38 LE 258 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü daha sonra olay yerine komşusunu çağırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

'ARABANIN ŞOFÖRÜNÜN O OLMADIĞINI BANA GÖSTER'

Polis ekiplerine aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden sürücü M.Ö., "Arabanın şoförü oydu. Neden üfleyeceğim ki ben? Arabanın şoförünün o olmadığını bana göster" dedi. Komşusu M.K. ise, "Sürücüyüm demedim ben. Komşusuyum. Gelince benim üzerime attı. Ben komşusuyum yardıma geldim. Kamera kaydı var" diye konuştu.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Öte yandan, sürücü olduğu belirlenen ve yapılan kontrolde 0.94 promil alkollü olduğu tespit edilen M.Ö.'ye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay el konuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı