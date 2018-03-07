- Teröristlerce katledilen 8 kişi anıldı

Şehitlikten detay

Davetlilerin gelmesi

Jandarma Teğmen Çağlar Avcı konuşması

Saldırıda yakınlarını kaybeden Aslan konuşması

Dua edilmesi

Mezarlık ziyareti Teröristlerce katledilen 8 kişi anıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 31 yıl önce PKK'lı teröristlerin öldürdüğü 6'sı çocuk 8 kişi için anma programı düzenlendi

Saldırıda yakınlarını kaybeden Aslan:

"Bu topraklarda yaşayan ve kendini bu topraklara ait hisseden herkes kardeştir. Kardeşliğimizin kıymetini bilmeliyiz"

MARDİN (AA) – Mardin'in Nusaybin ilçesinde 7 Mart 1987 yılında PKK'lı teröristlerin kurşuna dizerek 6'sı çocuk 8 kişinin katledildiği mezarları başında anıldı.

Açıkyol kırsal mahallesinde geçen yıl görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesinin şehitliğe dönüştürdüğü alanda yapılan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu.

Jandarma Teğmen Çağlar Avcı, törende yaptığı konuşmada, terörün ve terörden kaynaklanan kaos ortamının yarattığı olumsuzlukları çok yakından yaşayan milletimiz bugün olduğu gibi geçmişte de terörün ve terör örgütlerinin karşısında durduğunu söyledi.

Bu nedenle kendilerini savunamayacak durumda olan masum sivil vatandaşların haince katledildiğini anımsatan Avcı, "Unutulmamalıdır ki bu tür hain saldırılar köklü geçmişi olan ülkemizin ilerlemesine engel olamayacak ve nihayetinde bu bölücü terör örgütü daha nice terör örgütleri gibi yok olup gidecektir." Dedi.

Terör örgütünün onca dış desteğe ve içerideki iş birlikçilerine rağmen hiçbir saman emellerine ulaşamayacağını vurgulayan Avcı şöyle konuştu:

" Saldırı, tehdit ve bugün burada anma törenini yaptığımız Açıkyol katliamları gibi onlarca katliama rağmen bölge insanımız hiç bir zaman devletine ve milletine destek olmaktan geri kalmamıştır. Bu olay ve benzeri birçok olayda silahsız ve korumaz çoğunluğu kadın ve çocuk olan vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesi, terör örgütünün sözde bölge insanın haklarını savunduğu söyleminin gerçeği yansıtmadığını açıkça göstermektedir. Devletimizin, Milletimizin ve bölge insanımızın terör örgütlerine karşı cevabı açıktır. Huzur ve güvenin temini için birlik ve beraberlik içinde kararlılıkla mücadeleye devam etmektedir."

Köylülerden Fikret Aslan da 31 yıl önce 6 yeğeni ve 2 yakın akrabasını saldırıda kaybettiğini anımsattı.

Eli kanlı PKK terör örgütünün silahsız ve savunmasız masum sivillere ve özellikle kadın ve çocuklara saldırmasının bölge insanı için mücadele etmediğinin bir kanıtı olduğunu kaybeden Aslan, örgütün dış güçlerin isteklerini yerine getirmek içi ülkeyi kaosa sürüklemeyi istediğini söyledi.

"Köyümüz terörün en şiddetli zamanında teröre karşı tavır alarak cesaret ve vatanseverliğini ispatlamıştır."diyen Aslan, bu uğurda hayatını kaybedenlerin masumiyetini ve uğradığı haksızlığı her zaman her platformda anlatmanın ve unutturmamanın kendileri için bir görev olduğunu kaydetti.

Aslan, şöyle dedi:

" Tarihte ülkemizin ve milletimizin bütünlüğü için din, dil, ırk ve mezhep gözetmeksizin mücadele eden atalarımızın evlatları olarak bu gün ülkemizde kendi içimizde hain terör ortamının yaratılmak istenmesinin, güçlenmemizi istemeyen iç ve dış düşmanlarımızın planı olduğunu bilmeliyiz. Bu gerçeği bilirsek ülkemizin, vatanımızın ve topraklarımızın değerini daha iyi biliriz ve bunları korumak için canla başla mücadele ederiz. Bu topraklar üzerinde yaşayan ve kendini bu topraklara ait hisseden herkes kardeştir. Kardeşliğimin kıymetini bilmeliyiz. "

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü İrfan Açık dua okudu.

Törene Nusaybin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ergün Baysal, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Latif Kara, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Atik, Emniyet Müdürü Abdürrahim Zengin, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda davetliler mezarlıkları ziyaret etti.

PKK'lı teröristlerce 7 Mart 1987'de Açıkyol Mahallesi'ne yapılan saldırıda Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık (10) şehit edilmişti.