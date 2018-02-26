Bozdağ Duyurdu: Salih Müslim'in İade Talebi Çekya'ya İletildi

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, eski PYD'nin eş başkanı Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Adalet Bakanlığı, Salih Müslim'in iade talebini içeren dosyayı Çekya'ya iletti." bilgisini verdi.

İşte Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"İADE TALEBİ ÇEKYA'YA İLETİLDİ"

"Salih Müslüm'ün son Avrupa seyahati sırasında Çekya'da bir otelde kaldığına dair bilgiler bize intikal edince Türk İnterpol'ü Çekya'dan talep etti. Yakalanması ve geçici tutuklanması ve akabinde iadesi talebiyle muhataplarına iletti. Onlar da gerekeni yaptılar. Şu anda aramızdaki sözleşme gereği yapılması gereken usule ilişkin bazı işler var. Geçici tutuklama alebini ve iade talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı'nın iletmesi gerekiyor. Dün itibariyle dosya iletildi. Bugün de Salih Müslim yargı önüne çıkarılacak ve karar verilecektir. Türkiye'ye iade edilmesi, beklentimiz o yöndedir."

"ATEŞKES KARARI ZEYTİN DALI HAREKATI'NI ETKİLEMEZ"

Bozdağ, BM'nin Suriye'deki ateşkes kararında Doğu Guta gibi bazı yerlerin olduğunu, Afrin'i kapsamadığını belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı'nı ve Afrin bölgesindeki operasyonlarımızı etkilemez" dedi.

"SEFER GÖREV EMRİ İÇİN ŞU ANDA İHTİYAÇ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '"sefer görev emri olanlar hazır olsun" açıklamasını değerlendiren Bozdağ, "Şu anda ihtiyaç olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız o açıklamasında da açıklıyor. Bu desteklere teşekkür ve gitme isteğine karşı verilen bir cevaptır. Şu anda sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç yoktur" diye konuştu.

"İSTEYEN PARTİ İSTEDİĞİYLE İTTİFAK YAPABİLİR"

Seçim ittifakı düzenlemesiyle ilgili temsilde adalet eleştirilerini yorumlayan Bozdağ şunları söyledi: "Temsilde adaleti gözeten bir formül ortaya kondu. İsteyen parti istediğiyle ittifak yapabilir. Parti konusunda bir sınırlama yoktur. Yasal zeminde imkanı dileyen dilediği şekilde kullanır. İradeleri engelleyen bir şey kesinlikle yoktur."

"BBP İTTİFAKTA YER ALACAK"

Bozdağ, Büyük Birlik Partisinin ittifakta nasıl yer alacağına ilişkin olarak, "Destici ittifakta yer alacağını ifade etti. Nasıl yer alacağını konuşmak için şu anda erken. Vakti gelince konuşulacaktır" dedi.

"CHP BİZİM ATTIĞIMIZ ADIMI DOĞRU ANLAMIŞ DEĞİL"

CHP bizim attığımız adımı doğru anlamış değil" diyen Bozdağ, "Temennim onların artık değişimi ve gelişi görüp tedbir alması lazım. Sayın Genel Başkan diyor ki yüzde 60'la iktidar olacağım diyor. Yüzde 25 CHP var şu anda onun da altında olduğunu görüyoruz. İttifaklara karşı çıkıp yüzde 50+1 yapacağım demek de doğru değil. " şeklinde konuştu.

Saadet Partii'nde kararsızlık olduğunu gördüklerini belirten Bozdağ, "Karamollaoğlu'nun kararını bekliyoruz" dedi.

"CİNSEL SUÇLARDA İYİ HAL İNDİRİMİ OLMAYACAK"

Cinsel istismara karşı yapılacak düzenleme hakkında bilgi veren Bozdağ, şunları kaydetti: " Anayasa Mahkemesi yaşa göre bir kademelendirme yapılması gerektiğini ortaya koydu. Bu karardan sonra da 2016 içinde Türk Ceza Kanunu'nda buna uygun düzenleme yapıldı. Yaşa göre ceza kademelendirildi. Şu anda çalışan komisyon 12 yaşın üzerinde olanlar dahil hepsiyle ilgili cezaların artırılmasına yönelik düzenleme yapıyorlar. 15-16 yaşını doldurana kadar ayrı. 18 yaşını dolduranların ayrı olarak cezalarının artırılmasına yönelik irade var. 12 yaşın altında olanlarda daha fazla artacak. 12 yaşını tamamlamamış çocuğun kendisini koruma durumu yok. Başka ülkelerdeki ceza kanunları da insanların kendini koruma imkanlarına göre hareket ediyor. Şöyle bir şey yok, 12 yaş altına ceza verilecek, üstüne ceza verilmeyecek diye bir şey yok. Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde bir iradesi olduğu için biz ona uymak durumundayız. Şu anda ceza kanunumuzda zaten kademelendirme var. Cinsel saldırıda ve çocukların cinsel istismarında iyi hal indirimi yeni dönemde olmayacaktır. Kadına yönelik şiddet konusu bu komisyonun çalışma alanında değil. Kadına şiddet uygulayan biri kravat taktı diye hiçbir hakimin iyi hal indirimi yapmaması lazım."