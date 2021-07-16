Terme nöbeti bırakmadı

Samsun'un Terme ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Samsun'un Terme ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi. 15 Temmuz ruhuyla belediye meydanında buluşan Termeliler ilk gün gibi yine tek yürek oldu.

Terme'de 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının beşinci yıl dönümü nedeniyle yapılan etkinlikler kapsamında İlçe Kaymakamı Kübra Baka, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan ve ilçe protokolü şehitlerin kabristanlığını ziyaret etti. Tarihi Pazar Cami'nde şehitler için okunan Mevlid'i Şerif programına katılan protokol, Termeli 15 Temmuz gazisi Cihan Korkmaz ve ailesini ziyarette bulundu.

Akşam saatlerinde Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nı dolduran Termeliler, sinevizyon gösterileri eşliğinde geç saatlere kadar 'Demokrasi Nöbeti' tuttu.

15 Temmuz gecesi hainlerin hüsran gecesidir

Törenin açılış konuşmasını Yapan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş; milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, milletimiz, bu darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. 15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye geçilmedi. Türkiye'yi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak, 15 Temmuz gecesi harekete geçen hainler, ertesi gün akşam olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır. Bu silahlı darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasıyla, Türkiye, devletiyle milletiyle artık, 15 Temmuz öncesinden çok daha fazla güçlüdür. 15 Temmuz gecesinde bir toprak nasıl vatan olur, nasıl vatan kalır sorularının yanıtlarını aziz şehitlerimiz, gazilerimiz bir kere daha bize gösterdiler. Ruhları şad olsun. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Türkiye sevgisi imandandır

Terme Kaymakamı Kübra Baka ise, "Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun beşinci yıl dönümünde istiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bin yıldır her karışını şehit kanları ile suladığımız bu toprakların vatan haline gelmesi için yer alan gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Devletimizin varlığına, demokrasimize ve milletimizin bütünlüğüne kast eden bu hain ve alçak girişimde yer alan bütün failleri bir kez daha lanetliyorum. Hukukun, adaletin, bağımsızlığın ve demokrasinin destansı mücadelesi olan 15 Temmuz'u unutmadık ve unutturmayacağız. Bu millet hiçbir zaman mazlumun önünde eğilmemiş, mazluma asla sırtını çevirmemiştir. Türklerde iman tükenmez. İman varsa imkanda vardır. Türkiye sevgisi de imandandır. Türkiye Avrupa'yı titreten Atilla'dır. Gemileri karadan yürüten Fatih'tir. 15 Temmuz gecesi hainlere karşı dimdik duran Ömer Halis Demir'dir. Bu topraklarda olmanın bedeli bu millet tarafından peşin peşin ödenmiştir. 15 Temmuz destanı bunun en büyük göstergesidir" diye konuştu.

Terme Belediyesi tarafından şehitlerin ruhu için vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu. Programda ayrıca, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan randevusuz aşı noktasında vatandaşlar korona virüs aşılarını yaptırdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı