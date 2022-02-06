Termal aquapark ile jeotermal destekli domates seraları Erzurum'a yeni ivme kazandıracak

AZİZİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aziziye ilçesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Doğu Anadolu Bölgesinin ilk ve tek kapalı termal aquaparkı ile jeotermal destekli domates seraları, kentin turizmine ve ekonomisine de katkı sunacak.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Medya Buluşması" programında kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek, ilçedeki yatırımları gezdirdi, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediye tarafından Dadaşkent semtinde yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun tanıtımıyla başlayan programda basın mensupları, belediye özel sektör iş birliğiyle Ilıca semtinde yapımı devam eden ve bünyesinde termal havuzlar, aroma terapi havuzları, Türk hamamı, restoran, kafe, eğlence merkezi, sauna, buhar odası, fitness salonu, sağlık odaları ile bungalov evler bulunan Doğu Anadolu Bölgesinin ilk ve tek kapalı termal aquaparkını gezdi.

Erzurum'da 11 dönüm arazi üzerinde inşa edilerek yılda 300 ton domates üretilmesi hedeflenen jeotermal destekli termal seraları da basın mensuplarına tanıtan Orhan, bir yıldan bu yana 1 megavat kapasiteli Güneş Enerji Santralinde enerji üretiminin yapıldığını söyledi.

Kış aylarında güneşli saat sayısının az olduğunu ancak kardan gelen yansımanın verim kaybını ortadan kaldırdığını belirten Orhan, "Dolayısıyla kardan da elektrik üretiyormuşuz ve karın elektrik enerjisi üretimine katkısı oluyormuş gibi bir durum söz konusu. Amacımız bunun kapasitesini iki katına çıkarmak. Bu sayede hem kendi tükettiğimiz enerjiyi karşılamış olacağız hem de tüketim fazlasını şebekeye vererek belediyemize nakdi gelir sağlamış olacağız." diye konuştu.

Orhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle katma değeri yüksek, gelir artırıcı projelere ağırlık verdiklerini aktararak, güneş enerji santrali ve seraların da bu fikrin ürünü olduğunu vurguladı.

Amaçlarının bu alanlardaki yatırımların sayısını yine özel sektör eliyle artırarak istihdama katkı sağlamak olduğunu ifade eden Orhan, şunları söyledi:

"İlçemizde kaplıcalarımız ve termal havuzlarımız var. Bunun yanında fizik tedavi ve rehabilitasyon merkeziyle ilgili bir çalışmamız var, projesi tamamlandı. Bahar ve yaz sezonunda da onu faaliyete geçirmek istiyoruz. Bungalov tarzı evlerden kampüs içerisine yapacağız ve özel havuzun arkasında bulunan bölümü tamamıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi standartlarına uygun şekilde teçhizatla donatıp bir sağlık kuruluşu yapacağız ve orada fizik tedavi rehabilitasyon ihtiyacı olan hastalara da hizmet vermiş olacağız."

Termal aquapark ve seraların öneminden bahseden Orhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Termal aqupark Erzurum'a büyük bir değer katacaktır. Erzurum kış memleketi ve kayak sporlarının yapıldığı bir yer. Dolayısıyla böyle bir tesis önümüzdeki süreçte kayak sporuyla da entegre olacak. Kayak keyfiyle birlikte termal keyfi, böyle bir konseptle yaşayabileceğiniz belki de Türkiye'de bir nokta bulunmamakta. Dolayısıyla Erzurum'da hem yazın hem de kışın faaliyet gösteren bu tesiste termal turizmin kış turizmiyle entegre olduğunu burada göreceğiz. Seramız ise ısınmasını jeotermal enerjiden ve biyokütle desteğiyle atıklardan yararlanarak yapacağımız topraksız tarım ile domates üreteceğimiz bir yer. Sera ekim için hazır ve çok yakında ürün almaya başlayacağız. Son sistem donanımla donatılmış, her şeyi otomasyon sistemi kontrol ediyor. Burada aylık minimum 25-30 ton arasında domates üreteceğiz. Seranın işletmesiyle ilgili en büyük gider kalemi ısıtmadır. Biz ısıtmayla ilgili giderleri minimize ettiğimiz için domatesin fide ve yetişmesi için gerekli diğer besin gıdalarının haricindeki bütün işletme giderlerimiz neredeyse sıfıra yakın. Dolayısıyla domatesi çok ucuza mal edeceğiz."