TEOG son dakika yerine ne geldi? TEOG haberleri liseye geçiş sınavı MEB açıklaması

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla liseye geçişte TEOG'un kaldırılmasından sonra 2018 yılında ilk defa uygulanacak liseye geçişte yeni sistemin belli olacağı tarih açıklanmıştı. İşte yeni lise sınavının belli olacağı zaman! TEOG kaldırılmamış olsaydı Kasım ayının son haftasında 1. Dönem oturumları gerçekleşecekti. Yeni yapılacak sınavı ise daha uzun bir sürecin ardından 2. Dönem sonunda yapılacak. Sadece net olarak tarih belli değil. Yeni sistemin bu hafta içerisinde açıklanmasından sonra adaylar için yeni lise sınav maratonu başlayacak. TEOG'un yerine gelecek yeni sınav sistemiyle ilgili olarak MEB şu ana kadar 4 farklı yerleştirme modeli üzerinde çalıştı. Ancak bu çalışmaların Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görülmediği ve eleştirilerini Bakanlığa bir raporla sunduğu ortaya çıktı. MEB şimdi beşinci bir model üzerinde çalışmaya başladı.

TEOG'da dört modele veto

Milli Eğitim Bakanlığı ilk olarak "Her Lisenin Kendi Sınavını Yaparak Öğrenci Alması" modelini geliştirdi. Bu sistemde ortaöğretim kurumlarında rağbet gören Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Proje Okullarının sınav yaparak öğrenci alması öngörülmüştü. Bu sistemin olumsuz tarafları Cumhurbaşkanlığının hazırladığı raporda şöyle yer aldı: "Okulların kendi sınavlarını yapması, sınav tarihleri çakışacağından mümkün görünmemekte olup, sınav güvenliği ve geçerliliği ile ilgili de ciddi şaibeleri beraberinde getirecektir. Bu okullara sınava girecek öğrencilerin de nasıl belirleneceği ciddi bir muammadır. Herkes başvuru yapıp sınava girebilecekse, sınavlarda ciddi bir yığılma ve karmaşaya sahne olacaktır."

NOTLAR ŞİŞİRİLEBİLİR

Bakanlığın hazırladığı ikinci model ise "Ortaokul Diploma Notuna Göre Yerleştirme Sistemi"ydi. Buradaki modeli üç ayak üzerine kurgulayan Bakanlık, özellikle sınav notu ile diploma notu üzerinden yerleştirme yapmayı planlıyordu. Bu sistem Cumhurbaşkanlığı'nın raporda şöyle eleştirildi: "Bu durum özel okulların not artırmasını olanak sağlayacaktır. Böyle bir sistemde, sınava girenlerin veya özellikli okullara yerleşenlerin çoğunluğu özel okuldan olmasına, özel okullara olan rağbetin artmasına ve buna bağlı olarak fiyatlarının fahiş rakamlara ulaşmasına neden olacaktır. Ayrıca özel kurs, özel ders alma gibi okul dışı kurumlara eğilim, talep artacaktır."

TEOG'U ARATMAZ

Milli Eğitim Bakanlığı üçüncü yerleştirme modelinde TEOG sistemine benzerlik gösteren bir çalışma yapmış. "Her İlde ve Türkiye Genelinde Okul Kategorilerine Göre Yerleştirme Sistemi" olarak nitelendirdiği modelde Türkiye genelinde belli okullara merkezi sınavla, diğer okullara ise adrese dayalı olarak yerleştirme yapmayı planlıyordu. Cumhurbaşkanlığı bu model hakkında ise şu eleştirileri sundu: "Merkezden tüm öğrencilerin gireceği ve yarışacağı bir sınav modeli belirlenmiştir. Aslında buradaki TEOG sisteminden ayrılan tek fark yerleştirme sistemindeki değişiklik. Öngörülen sistemde merkezi sınav algısı devam edeceğinden özel kurs, özel okul ve yerleştirme sorunları devam edecektir."

ÖZEL KURS VE OKULLARA RAĞBET ARTAR

Bakanlık dördüncü modelde ise "Sınırlandırılmış Merkezi Sınava Göre Yerleştirme Sistemi" üzerinde durdu. Bu sistemde seçilen bazı okulların sınavla öğrenci alması ve isteyen tüm öğrencilerin bu sınava girebilmesi öngörülüyordu. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan raporda Merkezi Sınav sistemini eleştirilerek, sınav kaygısını devam ettireceği, özel ders, özel kurs ve özel okula rağbet arttıracağı için uygun görülmediği belirtildi. Bakanlık şimdi beşinci model için çalışmalara başladı