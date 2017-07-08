Temmuzda Termal Suyla "Isınıyor" - Konya

ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, belediyenin jeotermal su çıkarma projesini yürüten müteahhit Ahmet Gündoğdu, 650 derinlikte bulunan ve yaklaşık 20 metre yükseğe fışkıran sıcak suyun altına girerek, serin rüzgarların estiği bölgede ısınmaya çalışıyor.



İlçenin Akçalar Mahallesi Ketirlik mevkisinde yürütülen jeotermal kuyu çalışmalarında, sondajla 650 metre derinlikte, çıkış sıcaklığı 41 derece olan termal su bulundu.



Seydişehir'in ve bölgenin faydalanabileceği jeotermal suyun işletilmesine yönelik ilçe belediyesince çalışmalar sürüyor. Seydişehir-Beyşehir Karayolu yakınındaki kuyunun vanası, tamirat ve onarım sırasında açıldığında artezyen suyu, yaklaşık 20 metre yüksekliğe fışkırıyor.



Yoldan geçenlerin de dikkatini çeken suyun, bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını belirten sondaj firmasının yöneticisi Gündoğdu, belediyenin yürüttüğü jeotermal su arama projesi kapsamında faaliyet gösterdiklerini söyledi.



Yaklaşık 6 ay boyunca yürütülen çalışma sonucunda 650 metre derinlikte termal suya ulaştıklarını anlatan Ahmet Gündoğdu, kuyunun bakım ve onarımını yaptıklarını ifade etti.



Gündoğdu, saniyede 60 litre termal suyun kendiliğinden çıktığını bildirerek, yapılan tahlillerde suyun birçok hastalığa iyi geldiğinin tespit ediliğini vurguladı.



İçme ve kaplıca yatırımlarına uygunluk raporu alındı



İstanbul Üniversitesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı tarafından verilen rapora göre, termal suyun sodyum bikarbonat özel bir su olduğunu dile getiren Ahmet Gündoğdu, suyun oda sıcaklığında tüketilmesi halinde faydalı olduğunu belirtti.



"Üşüdüğümü hissettiğimde suyun altına giriyorum"



Gündoğdu, termal tesislerin yapılması halinde suyun bölge ekonomisine katkı sağlayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Termal suyun çıkış sıcaklığı 41 derece. Suyun içme ve kaplıca yatırımlarında kullanılmasına yönelik uygunluk raporu alındı. Türkiye'de içme suyu kaplıcalarından ender olanını bulduk. Allah'ın lütfu. Su kuyusunda tamirat ve bakım çalışmalarımız sürüyor. Bölgede serin rüzgarlar estiği için bazen fışkıran suyun altına giriyoruz. Çevreden görenler serinlemek için suyun altına girdiğimi düşünüyor ama ısınmak için giriyorum. Her ne kadar yaz mevsiminde olsak da burası serin bir yer. Üşüdüğümü hissettiğimde suyun altına giriyorum. Isındıktan sonra tekrar çalışmaya başlıyorum. Bu da görenlerin dikkatini çekiyor."



Sondaj vurdukları yerin anayola yakın olduğuna değinen Ahmet Gündoğdu, karayolundan geçerken 20 metre yüksekliğe fışkıran suyu gören birçok vatandaşın durup izlediğini, şaşkınlıklarını gizleyemediğini de sözlerine ekledi.