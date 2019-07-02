Temel Karamollaoğlu kimdir? İşte Madımak Olayları sırasında yaptığı konuşma

Kahramanmaraşlı siyasetçi Temel Karamollaoğlu, 1993 yılında Sivas Madımak Otel'de 33 kişinin yanarak hayatını kaybettiği Sivas Katliamı sırasında Sivas Belediye Başkanı olarak bulunuyordu. Olayların yıl dönümünde ise Temel Karamollaoğlu'nun hayatı araştırılıyor. Temel Karamollaoğlu'nun Sivas Olayları sırasındaki konuşması haberimizde.

SİVAS OLAYLARI SIRASINDA HALKI SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN NE DEDİ?

Sivas Madımak Oteli'nde yaşanan katliamlar sırasında Refah Partisi'nden Sivas Belediye Başkanı olan Temel Karamollaoğlu, olaylar esnasında otel önünde toplanan kalabalığı sakinleştirmek adına konuşma yaptı. Temel Karamollaoğlu'nun Madımak olayları sırasında yaptığı konuşma;

''Bazen 5 bin kişi yola bir dava için çıkar. Beş kişi bunu galeyana getirerek saptırabilir. Biz bunları daha önce yaşadık. 80 öncesinde birçok mitingde bu yaşandı. Şimdi, sizden rica ediyorum. Oturun. Şimdi sizden abiniz olarak, belediye başkanınız olarak rica ediyorum. Bana karşı en ufak saygı, sevgi duyan kardeşlerimden rica ediyorum. Lütfen şu noktadan itibaren sukünetle dağılalım.

Şimdi muhterem arkadaşlar, sizden bir ricada bulundum. Tabii bana karşı boşver diyenleri bilmem ama lütfen şu noktadan itibaren, ben teşebbüste bulunacağım, buradaki arkadaşlar, kimseyle bir çatışmanın içerisine girmesin. Polisimizle, emniyetimizle, jandarmamızla bir çatışmanın içerisine girmeden sukünetle dağılsınlar.

Haydi bakalım, şimdi arkadaşlarımızın dağılmasını istiyorum. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Ben gerekli temaslarda bulunacağım.'' ifadelerini kullandı.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

Saadet Partisi lideri, 1941 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Aslen Sivas'ın Gürün ilçesinden olan Temel Karamollaoğlu, ilk ve orta öğrenimini çeşitli illerde tamamlamasının ardından 1960'lı yıllarda burslu olarak gittiği İngiltere'de Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Tekstil Teknoloji bölümünden 1964 yılında mezun oldu. 1967 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yine 1967'de Türkiye'ye dönerek Sümerbank'ta proje mühendisi olarak işe başladı. Üniversite yıllarında İngiltere Türk Talebe Birliği Başkanlığı yaptı ve FOSİS'te İngiltere Müslüman Talebe Cemiyetleri Federasyonunda yöneticilik yaptı.

Karamollaoğlu, 1967 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) uzman olarak görev aldı. 1967 ve 1972 yılları arasında DPT'de tekstil sektör uzmanı olarak çalıştı. İki yıl özel sektörde çalışan Karamollaoğlu, 1975 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü olarak görev yaptı.

TÜRKİYE'Yİ, AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER MECLİSİ'NDE TEMSİL ETTİ

Siyasetçi, 16, 20 ve 21. dönemlerde milletvekilliği, 1989-1995 yılları arasında Sivas Belediye Başkanlığı, özel sektörde ve kamu kesiminde üst düzey yöneticilik yaptı. 1971 muhtırasını, 1980 askeri darbesini ve 1997 post-modern darbe dönemini yaşadı. Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi yönetimlerinde bulundu ve 45 yıl Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma ekibinde yer aldı. Parlamento çalışmalarında KİT Komisyonu Üyeliği yaptı ve KİT Komisyonunda "Uçak Sanayi Alt Komisyonu" Başkanlığını üstlendi. Milletvekilliği döneminde Türkiye'yi üç yıl Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde temsil etti. 1980 askeri darbesinde tutuklandı. 10 ay gözaltında tutulduktan sonra beraat etti.

NATO PARLAMENTER ASAMBLESİ ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPTI

1987 referandumuna kadar siyasetten uzak kalan Karamollaoğlu, bu dönemde çeşitli işler yürüttü. Yasakların kaldırılmasıyla, Refah Partisi Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi. 1987 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu. 1989 ve 1994 yıllarında iki dönem Refah Partisi'nden Sivas Belediye Başkanlığına seçildi. 1995 Genel Seçimlerinde Refah Partisinden Sivas Milletvekili olarak tekrar Meclis'e girdi. Bu dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi olarak görev yaptı. Refah Partisi Grup Başkanvekilliğine seçildi. Bu görevini Refah Partisinin kapatılmasına kadar sürdürdü.

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesince kapatılmasının ardından Fazilet Partisine katılarak, 1999 seçimlerinde Sivas'tan yeniden Milletvekili seçildi. Fazilet Partisinin 2001 tarihinde kapatılmasıyla Saadet Partisi'nin kuruluşunda yer aldı ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevine seçildi.Evli ve beş çocuk sahibidir.