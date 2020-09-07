Rusya'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı'na olay gönderme! "Temel İçgüdü" paylaşımı iki ülke arasında kriz çıkardı Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in ABD Başkanı Trump'la görüşmesinden çekilen bir fotoğrafı 'Temel İçgüdü' filminden bir kareyle paylaştı. Sırbistan'ın tepkisinin ardından Zaharova bir açıklama daha yaparak yanlış anlaşıldığını söyleyip özür diledi.

Rusya, müttefiki Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Beyaz Saray'da Trump'ın karşısında bir sandalyede oturduğu görüntülerden memnun olmadı. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, bu durum karşısında sosyal medyada bir paylaşım yaparak "Temel İçgüdü" filminden alıntı yaptı. Fotoğrafına ise "Sorguya çekilircesine, kendini üstün gören birinin karşısına oturtulduğunuzda tavsiyem 'Temel İçgüdü' filmindeki pozu almanızdır.Kim olursanız olun. Yalnızca inanın" sözlerini yazdı.

ÜNLÜ FİLMDEN ALINTI YAPTI

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'ın masasından belli bir mesafede otururken görüldüğü fotoğrafa ilişkin yorumuna 'Temel İçgüdü' filminden meşhur 'bacak bacağa' sahnesinin görüntüsünü ekleyerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Sorguya çekilircesine, kendini üstün gören birinin karşısına oturtulduğunuzda tavsiyem 'Temel İçgüdü' filmindeki pozu almanızdır. Kim olursanız olun. Yalnızca inanın"

SIRBİSTAN'DAN TEPKİ: TERBİYESİZ RUH HALİ

Sputnik'in aktardığına göre; bu paylaşım Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ve Sırbistan'ın Kosova Ofisi Müdürü Marko Curiç tarafından tepkiyle karşılandı. Zaharova'nın paylaşımından dolayı derin üzüntü duyduğunu Sırbistan'daki "Pink TV" ekranına çıkarak dile getiren Aleksander Vucic ise "Rusya'nın Sırbistan ile olan yakın ve dostane ilişkilerine gereken değeri vermemesinden çok üzgünüm. Mariya Zaharova'nın paylaşımı sadece kendisi ve onu bu göreve getiren kişiler hakkında bize ipuçları veriyor. Terbiyesiz ve ilkel ruh halini gözler önüne seriyor. Onu bu göreve kim getirdiyse onunla o uğraşsın. Ben onun çıkışı hakkında daha fazla yorum yapmayacağım" dedi.

ZAHAROVA: PAYLAŞIMIM YANLIŞ YORUMLANDI

Zaharova, ilk paylaşımının altında bir açıklama daha paylaştı ve şunları kaydetti: "Özür diliyorum, fakat paylaşımım yanlış yorumlandı. Paylaşımın içerdiği tek şey, 'ayrıcalıklıların' kibirli davranışlarının kabul edilemezliği. Protokol hileleri, Amerikalı yetkililerin kendilerine suni şekilde ayrıcalık yaratmak için düzenli kullandıkları yöntemlerden biri haline geldi. Oysa bu kabul edilemez."

VUCİC-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, geçen hafta Beyaz Saray'da devam eden müzakerelerin sonucunda, Oval Ofis'te Trump'ın katılımıyla düzenlenen törende 'ekonomik normalleşme' anlaşmasına imza atmıştı.