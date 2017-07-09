Telefonunu Düşürdüğü 22 Metre Derinlikteki Kuyuda Mahsur Kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düşürdüğü cep telefonunu almak için indiği 22 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan emekli öğretmen 65 yaşındaki Mustafa Sabancı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

YOLDA YÜRÜRKEN ÜZERİ AÇIK OLAN KUYUYA TELEFONUNU DÜŞÜRDÜ

Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Karaçulha Mahallesi Ali Onbaşı Camii arkasında meydana geldi. Mustafa Sabancı, yürürken yanından geçtiği kuyuya cep telefonunu düşürdü. Sabancı, sarkıttığı merdivenle kuyuya inerek telefonu aldı. Ancak kancalı merdivenin kuyu içindeki duvarlara tutunmadığını fark eden Sabancı, düşmekten korktuğu için yukarıya çıkamadı.

AŞIRI SICAKTAN VE OLASI GAZDAN ETKİLENMESİNDEN KORKULDU

Sabancı'nın kuyu dibinde aşırı sıcaktan ve olası gazdan etkilenmesinden korkan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan Sabancı'ya, ucuna emniyet kemeri bağlı ip sarkıttı. Kemeri beline bağlayan Sabancı, itfaiye ekiplerinin güvenlik tedbiri almasının ardından merdivenle kuyudan çıktı. Kontrolden geçirilen Sabancı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

YAKLAŞIK YARIM SAAT KUYUDA KALDI

Yakınlarını arayarak yaşadıklarını anlatan Sabancı, itfaiyenin tedbir amaçlı çağırıldığını söyledi. Yaklaşık 30 dakika kuyuda kaldığını belirten Sabacı, "Merdivene güvenip tırmanamadım. Kuyu tarımsal sulamada kullanılıyor. 1962'de kazılmış bir kuyu" dedi.

"KUYUNUN ÜZERİNİN KAPATILMASINI İSTİYORUZ"

Sabancı, kuyunun devamlı dolup boşaldığı için gaz birikme ihtimalinin olmadığını söyledi. Mahalle sakinlerinden 14 yaşındaki Mertcan Malgaz ise, "Kuyunun üzerinin kapatılmasını istiyoruz. Başkaları da düşebilir" diye konuştu.