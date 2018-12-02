Teknolojinin İçine Doğan Neslin Meslek Tercihleri de Değişti

Teknolojinin içine doğan neslin meslek tercihleri de değişti

2015 yılında Manisa'da hayata geçirilen 'Kodla(Ma)nisa' projesi tüm Türkiye'ye örnek olurken teknoloji çağında robotik ve kodlama eğitimi alan çocukların meslek tercihleri de değişti

Manisa'da 17 ilçe ve 13 okul atölyesinde çocuklar kodlama ve robotik eğitim sayesinde hayallerini somut olarak ortaya koyuyor

MANİSA - 2015 yılında dönemin Manisa Valisi Erdoğan Bektaş tarafından ortaokul öğrencilerine kodlama ve robotik eğitim verilmesi amacıyla Manisa'da hayata geçirilen Kodla(Ma)nisa projesi kapsamında hayallerini somut olarak ortaya koyabilen çocuklar geleceğin mesleklerinin de temel eğitimlerini almaya başladı.

Manisa'da 17 ilçede bulunan Kodla(Ma)nisa Atölyesinin yanı sıra geçtiğimiz yıl ilçelerde belirlenen 13 ortaokula açılan kodlama ve robotik atölyeleri sayesinde öğrenciler teknoloji çağına ayak uyduruyor. Geleceğin mesleklerinin altyapısını atölyelerde alan öğrencilerin meslek tercihleri de yavaş yavaş değişmeye başladı. 13 ortaokuldan biri olan Şehzadeler İlçesindeki Şehitler Ortaokulu öğrencileri de yaptıkları robotik, yazılım, 3D boyutlu tasarımlarla dikkat çekiyor. Bazı öğrenciler şimdiden mahalledeki arkadaşları için mobil oyunlar hazırlarken bazıları da yaptıkları robotlarla hayatı kolaylaştırma adına adımlar atıyor.

Engelden kaçan robot yapan okulun 7. sınıf öğrencisi Onur Alp Özerler, "Yaptığım enbot robotu bir başlangıç robotu. Basit işleri yaptırabiliyoruz. Önündeki sensör sayesinde önündeki engelleri algılıyor ve ondan uzak duruyor. Gelecekte mekatronik mühendisi olmayı düşünüyorum." dedi.

Mahalledeki arkadaşlarına mobil oyunlar yapıyor

İnternetteki kötü yazılımlara karşı çocukları bilgilendirmek için bir oyun yazılımı hazırlayan öğrencilerden Mirza Eker ise, "6-12 yaş arasındaki çocuklara telefon, tablet ve bilgisayar verdiğimizde veya bunun gibi aletlerle internete girdiklerinde bazı reklamlara olur olmaz tıklayabiliyorlar ve bunların sonucunda virüs tehlikesi olabiliyor bende bunu çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatmak için bir oyun hazırladım. Buradaki çalışmalarımın yanı sıra evde, mahallemdeki arkadaşlarımı eğlendirmek için onlara mobil oyunlar yapıyorum ve gruplardan dağıtıyorum. Arkadaşlarım benim hazırladığım oyunları oynuyor ve karakterleri de onlar belirliyorlar ben de karakterleri hazırlıyorum. Kendi istedikleri karakterlerin içinde bulunduğu mobil oyunları oynama şansları oluyor. Gelecekte kendi oyun şirketimi kurmak istiyorum. Burada playstation, bilgisayar ve benzeri teknolojik aletlere oyunlar yapmak istiyorum." diye konuştu.

"Öğrencilerimizin özgüvenleri artıyor"

Verdikleri eğitimden bahseden okulun Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Selvet Sönmez, "İlimizde 4. yılını tamamlayan Kodla(Ma)nisa Projesi kapsamında Şehitler Ortaokulu olarak bizler de bir şeyler yapıyoruz. Valiliğimizin desteğiyle bize gelen robotlarımız var. Okul müdürümüz, okul aile birliğimizin çabalarıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Okul dersleri dışında destekleme kurslarımız var. Aynı zamanda bilişim teknoloji derslerinin içeriğinde kodlama derslerine yer veriyoruz ve destekleme kurslarında da bunları tamamlayıcı çalışmalar yapıyor öğrencilerimiz. 5 ve 6'ncı sınıf öğrencilerimize yönelik ama 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerimizden de devam eden öğrencilerimiz var. Robotik malzemelerimiz var, ardunio, enbot, vexlerimiz geldi yeni. Bunlarla çocuklarımız hayallerini fiziksel ortamlara döküyorlar. Günlük hayatta hayatı kolaylaştırıcı, bazı sıkıntılara çözüm bulan projeler geliştiriyorlar. Öğrencilerimizin özgüvenleri artıyor. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, her gün yeni bir şeyler çıkıyor. Teknolojik gelişmelere ayak uyduruyorlar. Kodlama olayı da çok revaçta son yıllarda biz de bunun bir yerinden tutuyoruz okul olarak ve güzel çalışmalara imza atıyoruz. Ayrıca yarışmalarda güzel dereceler de aldık. Okul olarak robotikte, yazılımda, 3D boyutlu tasarımlarda birinciliklerimiz var." şeklinde konuştu.

"Z nesli öğrenciler"

Öğrencilerin çalışmalara ilk olarak programlama ile başladığını ve ardından öğrendikleri programlama dilini somut olarak robotlarda kullanmaya başladıklarını anlatan Sönmez, "Artık nesiller x, y, z olarak nesiller ayrılıyor. Bu öğrencilerimiz z nesli öğrenciler. Oldukça meraklılar. Teknolojinin içine doğdular. Teknolojiyi kontrolsüzce kullanmalarını istemiyoruz. Onları da iyi yönlendirmiş oluyoruz. İnternet kafelerde gereksiz zaman geçirmek yerine bilgisayarda faydalı işler yapıyorlar. Kendilerini geliştirecek işler yapıyorlar, bir şeyleri başarmanın mutluluğunu yaşıyorlar. En önemlisi özgüvenleri gelişiyor. İleri de yeni çıkacak mesleklerin de temellerini almış oluyorlar böylelikle. Her şey çok hızlı değişiyor. Yeni meslek türleri ortaya çıkıyor. Bunların temelini de küçük yaşta almış oluyorlar ve çok da seviyorlar." dedi.

Okula yeni setler hediye edildi

Kodla(Ma)nisa projesi kapsamında Manisa Valiliği tarafından Şehitler Ortaokulunun robotik ve kodlama atölyesinde kullanılmak üzere yaklaşık 15 bin TL değerinde Vex IQ robot seti ve 9 adet ardunio seti teslim edildi.

Kodla(Ma)nisa Projesi İl Koordinatörü ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bayram Işık, Projenin Şehzadeler İlçe Sorumlusu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Sebahattin Yurt, Projenin il ekibinden Aslı Yıldırımgil ve Şeref Kaplan tarafından okula getirilen setler, Şehitler Ortaokulu Müdürü Tayfun Sarıbeyler, okulun Bilişim ve Teknoloji Öğretmenleri Selvet Sönmez, Ali Akcan ve Okul Aile Birliği Başkanı Özlem Paşaoğlu'na teslim edildi. Milli Eğitim heyeti malzeme tesliminin ardından öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.