Ortopedik robotik ve teknolojiye olan talep artmaya devam ederken ABD merkezli Zimmer Biomet, Ankara İnovasyon Merkezi'ni açtı. Küresel medikal teknolojilerde önde gelen Zimmer Biomet Holdings, şirketin ileri teknolojilerini, cerrahi robotlarını ve implantlarını sağlık hizmeti müşterilerine sergilemek üzere Türkiye'de yeni bir İnovasyon Merkezi açtı.

Ortopedik robotik ve teknolojiye olan talep artmaya devam ederken ABD merkezli Zimmer Biomet, Ankara İnovasyon Merkezi'ni açtı.

Küresel medikal teknolojilerde önde gelen Zimmer Biomet Holdings, şirketin ileri teknolojilerini, cerrahi robotlarını ve implantlarını sağlık hizmeti müşterilerine sergilemek üzere Türkiye'de yeni bir İnovasyon Merkezi açtı. İnovasyon Merkezi'nde, şirketin, dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olan veri odaklı analiz ve çalışmaları hakkında bilgi veriliyor.

Zimmer Biomet EMEA Başkanı Wilfred van Zuilen, "Müşterilerimiz artık çözümlerimize daha da yaklaşabilecek ve Zimmer Biomet'in implantlarının, teknolojisinin ve verilerinin sağlık hizmetleri verimliliğini ve hasta sonuçlarını nasıl iyileştirebileceğini daha iyi anlayabilecekler" dedi.

Şirketin gelişmekte olan pazarlar başkan yardımcısı Erik Antos, "Zimmer Biomet'in Ankara İnovasyon Merkezi, bölgeye yaptığımız yatırımın bir sonraki adımıdır ve sağlık hizmetlerinde dönüşümün yaşandığı bu dönemde müşterilerimizin ivmelerini korumalarına yardımcı olma konusundaki kararlılığımızı göstermektedir" şeklinde konuştu.

Antos, "Ankara İnovasyon Merkezi'nde müşteriler, hastaların kişisel ve bağlantılı dijital deneyimler için artan beklentileri ve verimliliği artırmaya, hastaların acılarını hafifletmeye ve dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olan veri odaklı içgörüleri nasıl sunduğumuz hakkında daha fazla bilgi ediniyor" diye konuştu.

Şirketin sunduklarının merkezi bir parçası olan ZBEdge, ortopedi alanında medikal teknoloji platformu sunmak için birden fazla Zimmer Biomet teknolojisi, implantı ve hizmetini bir araya getiriyor.

Zimmer Biomet MENAT Genel Müdürü Farah Hamdan, "ZBEdge ile Zimmer Biomet'in entegre dijital teknolojiler, robotik, implantlar ve danışmanlık hizmetleri paketi artık birlikte çalışma, tüm hasta sürecinde veri toplama ve paylaşma gücüne sahip. ZBEdge, teknolojileri birbirine bağlayarak, iletişimi kolaylaştırarak ve iş akışlarını otomatikleştirerek verimliliği artırmaya yardımcı olabilmektedir. Bakım ekipleri, hastanelerinin performansının gerçek zamanlı olarak anlaşılmasından faydalanmakta ve verimliliği ortaya çıkarma ve sonuçları optimize etme fırsatlarını gerçekleştirmek için daha iyi bir konumda bulunmaktadır. Zimmer Biomet dijital teknolojileri, robotları, implantları ve hizmetleri birbirine bağlayarak cerrahları, yöneticileri ve hastaları daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi çözümlerle güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi. - İSTANBUL