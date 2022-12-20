YouTuber olmak isteyenlere: En iyi Vlog kameraları

En iyi Vlog kameraları listesiyle karşınızdayız. Vlog içerik üretmek isteyenler için öne çıkan modelleri bir araya getirdik.

YouTube dünyasına Vlog içerikleri üretmek isteyenler kamera seçimi konusunda kararsızlık yaşayabiliyor. Bu yüzden sizler için en iyi Vlog kameraları listesi hazırladık. Derlememizi hazırlarken fiyat kriterini göz ardı etmedik. Fiyat performans oranıyla öne çıkan modelleri seçmeye özen gösterdik.

Hazırladığımız listenin yanı sıra Vlog kamerası alırken dikkat etmeniz gerekenleri açıkladık. Bu sayede daha kolay ve doğru bir seçim yapabilirsiniz.

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Vlog kamerası alırken nelere dikkat edilmeli?

İlk olarak Vlog kameralarının taşıma noktasında size kolaylık sağlaması gerektiğini belirtmeliyiz. Bu kapsamda küçük ve hafif cihazlar size avantaj sağlayacaktır. Aynı zamanda video çekimi yaparken hareketli bir ekran işinizi kolaylaştıracaktır. Kendinizi görerek çekim yapmak, hem daha pratik hem de daha kontrollü olacaktır.

Video çekim kalitesi ise seçim kriterlerinizin en üst sırasında yer almalıdır. Cihazın hangi çözünürlükte görüntü kaydı yaptığına dikkat etmelisiniz. Ayrıca hangi çözünürlükte kaç FPS çekim yaptığını göz ardı etmemelisiniz. En iyi Vlog kameraları listemizde bu kriterde öne çıkan ürünleri seçtik.

Cihazın bağlantı teknolojilerini de atlamamalısınız. Wi-Fi veya Bluetooth destekli modeller, çektiğiniz videoları paylaşmanız için size pratiklik katacaktır. Ayrıca Vlog içeriklerinizin süresini uzun tutmak istiyorsanız pil performansı da sizin için önemli olacaktır.

En iyi Vlog kameraları

YouTube'a içerik üreten veya üretmek isteyenler için öne çıkan kameraları bir araya getirdik. Bu listeyi hazırlarken de fiyat performans kriterini göz önüne aldık. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan seçtiğimiz cihazlara geçelim.

1 – Fujifilm X-S10

Fujifilm X-S10 markanın çok beğenilen X-T4 modeli ile aynı işlemci ve görüntü sensörünü kullanıyor. Bu sayede daha küçük bir gövdede çok yüksek görüntü kalitesi sunuyor. Gövdesinde bulunan titreşim önleme sistemi sayesinde elde yaptığınız vlog çekimlerinde titreşimi en aza indirerek çok daha stabil bir görüntü sunuyor.

Ayrıca Fujifilm X-S10 sunduğu geniş lens seçeneği ile bir çok farklı tarzda çekime izin vererek, sizlere yaratıcılığınızı sonuna kadar ortaya çıkarma şansı sağlıyor. X-S10, yüksek çözünürlüklü 4K video özelliklerinin yanında gelişmiş fotoğraf özellikleri ile de seyahatlerinizde harika anılar kaydetmenize izin veriyor. Fujifilm'in 80 yıllık renk tecrübesini bu makine ile çektiğiniz fotoğraflarda sonuna kadar görebilirsiniz.

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2 – Sony ZV-1

4K HDR kayıt yapabilen Sony ZV1, yanında birçok özellik ile birlikte geliyor. Nötr Yoğunluk (ND) filtresi sayesinde alan derinliğini iyileştirebiliyor ve çeşitli görüntülerin daha doğal ve gerçekçi yakalanmasına olanak sağlıyor. Ayrıca en iyi Vlog kameraları listemizdeki cihaz, hareketli ekranıyla, çekim yaparken kendinizi görme imkanı veriyor.

1,0 tipi (13,2 mm x 8,8 mm) Exmor RS CMOS sensör sayesinde diğer kameraların bir tık önüne geçtiğini belirtebiliriz. 20.1 megapiksel çözünürlük sunan BIONZ X görüntü işleme motoru sayesinde hem video hem de fotoğraf konusunda başarılı işler çıkarabiliyor.

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3 – Canon EOS M50

Cihaz, 2018 yılında çıkış yapmasına rağmen, özellikle YouTube'a içerik üretmeye yeni başlayacak kişiler için cazip görünüyor. 4K çözünürlükte 30 FPS video çekme yeteneğine sahip cihaz, FHD çözünürlükte 60 FPS çekim yapıyor. En iyi Vlog kameraları listemizdeki modelin fotoğraf çekimi için sunduğu çözünürlük ise 24.1 Megapiksel.

Kamera, dokunmatik OLED optik vizör ile karşımıza çıkıyor. Dual-Pixel aşama tespitli otomatik odaklanma (AF) özelliği de sunulurken dönebilen ekran özellikle vloggerlar için işlevsel. 720p çözünürlükte saniyede 120 kareyle ağır çekim video, sessiz çekim modu, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC bağlantısı diğer detaylar arasında.

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4 – DJI Osmo Pocket

En iyi Vlog kameraları listemizin en dikkat çeken ürünlerinden biri ise DJI markasından oldu. Osmo Pocket, hem küçük boyutu ve hafifliği hem de görüntü kalitesi ile öne çıkıyor. Modelde, 1/2.3 inç'lik sensör bulunuyor ve 60 FPS'de 4K video kaydı alabiliyor. Cihaz üzerinde yer alan ekran ise çekim yaparken size kendinizi görme imkanı tanıyor.

Cihazdaki kamera ile 12 MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilirsiniz. Ayrıca Osmo Pocket farklı çekim modlarına sahip. Hızlı çekim ve panorama modlarının aynı sıra nesne takibi ile yüz izleme de bulunuyor. Diğer yandan bütçe noktasında rahat hareket edebiliyorsanız, DJI Osmo Pocket 2 sizin için daha iyi bir seçim olabilir.

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5 – GoPro Hero9 Black

Vlogger olmak isteyen maceracı kişiler için GoPro Hero9 Black iyi seçimlerden biri olacaktır. 5K çözünürlükte 30 FPS video kaydı gerçekleştirebilen Hero 9, 20 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor. Ayrıca cihaz 4K'da 60 FPS kayıt yapabiliyor.

Model suya ve toza dayanıklılık noktasında da öne çıkıyor. Ürün, IP68 sertifikasına sahip. Marka, kameranın 10 metreye kadar su geçirmediğini de belirtiyor. Ayrıca en iyi Vlog kameraları listemizdeki cihaz, 1.720 mAh pile ev sahipliği yapıyor.

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6 – Canon EOS 250D

Vlog çekimleri için iddialı ürünlerden biri de Canon EOS 250D. Makine 4K videoları; 24, 25, 30, 50 ve 60 FPS ile kaydedebiliyor. Aynı zamanda cihaz, 24.1 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor. Ayrıca modeldeki Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı teknolojileri, dosya transferini son derece kolaylaştırıyor.

Marka cihazı tanıtırken, EOS 250D'nin dünyanın hareket edebilen ekrana sahip en hafif DSLR'ı olduğunu açıklamıştı. Bununla birlikte makinenin ekranı, dokunmatik desteğiyle öne çıkıyor.

Yukarıda bahsettiğimiz ürünlerin yanı sıra derlememizde alternatif modeller yer alıyor. Dilerseniz tüm ürünlere ve fiyat bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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