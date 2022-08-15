YKS tercih sonuçları açıklandı, sosyal medya sallandı!

YKS 2022 tercih sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı. Bu gelişmeyle beraber sosyal medya da adeta sallandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 (YKS) sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklandı. 3 milyonun üzerinde öğrencinin 18-19 Haziran tarihleri arasında hayallerindeki üniversiteye girmek için ter döktüğü üniversite sınavı, maalesef herkes için beklendiği gibi gitmedi. Bu gelişmeyle beraber öğrenciler için tercih maratonu başlarken, geçtiğimiz saatlerde ÖSYM'den gelen duyuruyla bu süreç de son buldu. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla sosyal medya adeta sallandı.

YKS tercih sonuçları açıklandı

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla sosyal medya resmen sallandı. İstediği üniversiteye yerleşen de vardı, yerleşemeyen de. Üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. YÖK, elektronik üniversite kayıtlarının ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında olacağını duyurdu.

İşte YKS 2022 tercih sonuçlarına gelen tepkiler

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte detaylar

Ss leri alıp, tiktoklar çekildiyse çıkın şu siteden kriz geçirmeme ramak kaldı#tercih2022 — Nurkrblt99 (@nurgrkmm99) August 15, 2022

1 dakika siteden çıkar mısınız kuzenimi neresi kaybetmiş ona bakıcaz #acıklandı #tercih2022 #ykstercih #osym — Part time halay mendili (@Cevizlihelva) August 15, 2022

yarım saattir ÖSYM ekranıyla bakışıyorum arkadaşlar salın da bakayım ya #tercih2022 — a?? (@1makapaka7) August 15, 2022

önce bi kayıt yapsaydınız sonra biolara eklerdiniz #tercih2022 — mery (@kakosicanim) August 15, 2022

Lan olum uyuyun, uyuyun. Akşam baktığınız zaman sonuçlar değişmiyor. Bırakın da yerleşelebilenler baksın. #tercih2022 — Muhalif Spor (@muhalifspor) August 15, 2022

Ben Amasya'ya Elma yemeye Gidiyom ????#tercih2022 #ACIKLANDI — MUHAMMED YUSUF YAŞAR (@yasarmuhammed04) August 15, 2022

Kazanan arkadaşlar tarafından teselli ediliyorumdur;#açıklandı #tercih2022 pic.twitter.com/LBfgfj026e — Şahmerdan (@sahmerdanylmz) August 15, 2022

kafamin icinde Müge Anlı daki "ayyy antalyaya nasıl gitmisim ya" diyen antepli kadin var aksamki yapacagim savunmayi hazırlıyor suan #acıklandı #tercih2022 pic.twitter.com/UNpdCHuflz — Aslı (@sedaleyn) August 15, 2022

ARKADAŞLAR SIRAYLA GİRSEK HEPİMİZ GİREBİLİRİZ #tercih2022 — ayse bi sus kardesim (@ayseheralde) August 15, 2022

Bioma üniversitemi yazmaya gidiyorum #tercih2022 pic.twitter.com/FAI6zkrhs9 — Sdü Yengesi (@sduyengesi) August 15, 2022

#acıklandı akşama sorulacak olan hesapları şuan aynen şu şekil bekliyorum #tercih2022 #oesym #ykstercih #yks2023 #tercih22 #osym #osym pic.twitter.com/wRSCjLo3aa — LOLLOPALOOZA CHİCAGO J-HOPE ???? (@jikookslove89) August 15, 2022

Bakan çıksın kasıyor #tercih2022 — staa (@leeknowtatlidir) August 15, 2022

Yerleşemedi demeyelim de 1 sene daha ailesinin yanında durmak istedi #tercih2022 — Byz (@Beyzaaeski) August 15, 2022

Sonuca Bakanlar baktıktan sonra çıkmayıp Okey oynamaya başladılar herhalde.#tercih2022 #acıklandı — Faruk Ölmez (@farukolmez10) August 15, 2022

Geçen sene inşaatı kazanmadan önce mutlu bir hayatım vardı. Kazanan arkadaşlar geçmiş olsun ??#tercih2022 — Betül ? (@betulturaan) August 15, 2022

#tercih2022 Sunucular sucuk pişirme kıvamına geldi pic.twitter.com/UADUYnaSRq — Atera (@ErtugrulSezerr) August 15, 2022

Üniversiteyi kazananlar #tercih2022 #acıklandı #pazartesi #ogretmenlerayakta #ösym Tebrik pic.twitter.com/DdqpzMeLoR — ŞinasiMinasi (@sinasiminasi) August 15, 2022

Laan kankamı yerleştirmeyi unutmuşsunuzz #tercih2022 — •Ayşenur (@1birays3) August 15, 2022

Beslenme ve diyetetik kazanan arkadaşlar elimde 3 takipçili suyun faydaları postu olan instagram hesabı var uygun fiyata bırakabilirim #tercih2022 — Hazal Arslan (@hazalarrslan) August 15, 2022

Gittiğim üniversitede tanıdık görünce benim haller #tercih2022 #ykstercih pic.twitter.com/WLVkRRliXO — los Angeles (@veyselkaans) August 15, 2022

Adını Feriha koydum cansu ve ben bu sabah aynı masadayız #tercih2022 — Olur mu olmaz mı (@gibi_yaprak) August 15, 2022

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