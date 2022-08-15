YKS tercih sonuçları açıklandı, sosyal medya sallandı!
YKS 2022 tercih sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı. Bu gelişmeyle beraber sosyal medya da adeta sallandı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 (YKS) sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklandı. 3 milyonun üzerinde öğrencinin 18-19 Haziran tarihleri arasında hayallerindeki üniversiteye girmek için ter döktüğü üniversite sınavı, maalesef herkes için beklendiği gibi gitmedi. Bu gelişmeyle beraber öğrenciler için tercih maratonu başlarken, geçtiğimiz saatlerde ÖSYM'den gelen duyuruyla bu süreç de son buldu. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla sosyal medya adeta sallandı.
YKS tercih sonuçları açıklandı
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla sosyal medya resmen sallandı. İstediği üniversiteye yerleşen de vardı, yerleşemeyen de. Üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. YÖK, elektronik üniversite kayıtlarının ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında olacağını duyurdu.
İşte YKS 2022 tercih sonuçlarına gelen tepkiler
YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte detaylar
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