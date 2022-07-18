YKS sonuçları açıklandı, sosyal medya sallandı!
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YKS 2022 sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı. Bu gelişmeyle beraber sosyal medya da adeta sallandı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 (YKS) sonuçları bugün açıklandı. 3 milyonun üzerinde öğrencinin 18-19 Haziran tarihleri arasında hayallerindeki üniversiteye girmek için ter döktüğü üniversite sınavı, maalesef herkes için beklendiği gibi gitmedi. Bu nedenle sonuçların açıklanmasıyla beraber sosyal medya adeta sallandı. İşte YKS 2022 sonuçlarına gelen tepkiler!
YKS 2022 sonuçları belli oldu
Sınava giren öğrenciler, sonuçlara buradan bakabilecek. Aynı zamanda tercihler 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında buradan yapılacak. Sonuçların açıklanmasının ardında Twitter'da anlık yüzlerce tweet atıldı.
Doğal olarak sınavı iyi geçen de vardı, kötü geçen de. İşte sosyal medyadan gelen tepkiler;
2022 YKS sonuçları açıklandı!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin sınavınız nasıl geçti? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!