YKS sonuçları açıklandı, sosyal medya sallandı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 (YKS) sonuçları bugün açıklandı. 3 milyonun üzerinde öğrencinin 18-19 Haziran tarihleri arasında hayallerindeki üniversiteye girmek için ter döktüğü üniversite sınavı, maalesef herkes için beklendiği gibi gitmedi. Bu nedenle sonuçların açıklanmasıyla beraber sosyal medya adeta sallandı. İşte YKS 2022 sonuçlarına gelen tepkiler!

YKS 2022 sonuçları belli oldu

Sınava giren öğrenciler, sonuçlara buradan bakabilecek. Aynı zamanda tercihler 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında buradan yapılacak. Sonuçların açıklanmasının ardında Twitter'da anlık yüzlerce tweet atıldı.

Doğal olarak sınavı iyi geçen de vardı, kötü geçen de. İşte sosyal medyadan gelen tepkiler;

2022 YKS sonuçları açıklandı!

I'm Jose Mourinho #yks22 pic.twitter.com/7gTuIgaRIJ — Ezio Auditore da Firenze (@DeAuditore) July 18, 2022

Yeto #ösym #yks2022tayfa #yks2022 #yks22 pic.twitter.com/tnDTbBZCas — İloşş (@ijlaydaa) July 17, 2022

Babam: #yks22 pic.twitter.com/jXXSIjRfuG — Tony Stark ? (@3000lovetony) July 18, 2022

Mood : ((( #yks2022tayfa #yks22 pic.twitter.com/f88i1qjxuw — İSMAİLLLL KIZILKAYA (@kzlkyismail63) July 17, 2022

Bune buneeee #yks22 pic.twitter.com/pyK3lWPBOi — Mert Ünal ???? (@mertunaalx) July 18, 2022

sagol knk #ösym #yks22 pic.twitter.com/h7BrRsEqAG — c (@cerenmeermer) July 17, 2022

Mood #yks22 pic.twitter.com/SRFMxpYjkv — ATO (@ATO16__) July 18, 2022

ailesinin uyanmasını bekleyen yks öğrencisi #yks22 #yks2022tayfa #acıklandı pic.twitter.com/Vgq9YPhMHu — latif ama başaramayan (@latifdikk) July 18, 2022

Bu puanla nereye yerleşeceğimi düşünüyorum #yks2022tayfa #acıklandı #yks22 pic.twitter.com/VfX7ybEvCU — İlayda (@ilaydauzn7) July 18, 2022

Twitter'daki herkesin "de, da" bağlaçlarına salladıktan sonra Türkçe testi performansım#acıklandı #yks22 pic.twitter.com/jV1XhZtF9r — UÜLOJİ (@uuloji) July 18, 2022

Puanımla sıralamamın alaka seviyesi#yks2022tayfa #acıklandı #yks22 pic.twitter.com/XAntWqWMPy — Giannistalı Pelkas¹?°7 ?? (@barisamaloser) July 18, 2022

Current mood: #yks2022tayfa #yks22 pic.twitter.com/D9qPka2VuK — UsainC #ArdaGülerKoruyucusu (@UsainCelik) July 18, 2022

Yks tayfa sjxsjjdjd #yks22 pic.twitter.com/7ojt7hlBDG — ? (@Neslinur_oz) July 8, 2022

Önlem alalım dedik #yks22 pic.twitter.com/KXcMeUjj1F — ilayda (@ilaydaklc0) July 8, 2022

Oğlu Boğaziçi kazanan komşum benim mezuna kaldığımı öğrenmiştir.#yks2022 #yks22 #ösym pic.twitter.com/72IUK69UlG — İnci Avcısı (@inciavcisi) July 17, 2022

Ben böyle uyandım KALKIN MAHVOLDUK #acıklandı #yks22 pic.twitter.com/ONvGF8oIhk — Masquerade (@Masquerade_o) July 18, 2022

"SON DAKİKA""KALKIN MAHVOLDUK"#kaset #yks22 pic.twitter.com/Nr5Z001AF1 — Venüs (@VenusHatunn) July 18, 2022

Kendimi nerden atsam diye düşünüyorum #yks2022tayfa #yks22 #acıklandı pic.twitter.com/BK3btJwmQC — Meri (@MeriSnr01) July 18, 2022

YKS sonuçları açıklanmış #yks22 pic.twitter.com/mHhmL42hA1 — Abdullah Tosuner (@abdullahtsnr) July 18, 2022

#yks22 pic.twitter.com/8WlWVu9wj9 — iSMET (@Gizli_ozne13) July 18, 2022

Bakim sınav sonucuma / mezuna kalmışım #yks2022tayfa #yks22 #acıklandı pic.twitter.com/aADsMij93Z — zişo (@zisanuluss_) July 18, 2022

https://twitter.com/mamiii3535/status/1548912604520775681

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin sınavınız nasıl geçti? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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