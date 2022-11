Yılın en iyi oyunu açıklandı! (Golden Joystick 2022)

Oyun dünyasının merakla takip ettiği Golden Joystick ödülleri, 1983 yılından beri her sene gerçekleşiyor. Birçok kategoriden oyunların ödülle buluştuğu etkinliğin bu yılki kazananları ise oldukça dikkat çekti. İşte Golden Joystick 2022 sahipleri.

Golden Joystick 2022 kazanan oyunlar

Golden Joystick ödüllerinin tarihine bakacak olursak, 40 yıl öncesine gitmek gerekiyor. Öyle ki bu etkinlik, ilk olarak İngiltere'de oylandı ve kısa süre içerisinde tüm dünyadaki oyunculara yayıldı. Bununla birlikte aday oyunlar artık kullanıcıların oylarıyla seçilmeye başlandı.

Golden Joystick 2022 kazananları dikkat çekiyor. 2022'nin başlarında çıkış yapan Elden Ring, Yılın en iyi oyunu seçildi. Öyle ki söz konusu oyun, aynı zamanda en iyi görsel tasarımı, eleştirmenlerin seçimi ve en iyi çok oyunculu ödüllerine de layık görüldü.

Yılın en iyi oyunuElden RingYılın en iyi PC oyunuReturn to Monkey IslandYılın en iyi PlayStation oyunuStrayYılın en iyi Xbox oyunuGroundedYılın en iyi Nintendo oyunuPokemon Legends ArceusEn iyi hikayeHorizon Forbidden WestEn iyi görsel tasarımElden RingEn iyi çok oyunculuElden RingYılın en iyi oyun stüdyosuFromSoftwareEn iyi halen oynanabilir oyunGenshin ImpactEn iyi erken erişim oyunuSlime Rancher 2En bağımsız oyunCult of the LambEn iyi DLC (genişletme paketi)Cuphead: The Delicious Last CourseEn iyi sesMetal: HellsingerEn iyi toplulukFinal Fantasy 14En çok aranan oyunLegend of Zelda: Tears of the KingdomEn iyi fragmanGoat Simulator 3 Announcement TrailerEn çığır açan oyunVampire SurvivorsEn iyi performans sanatçısıManon Gage (Marissa Marcel, Immortality)En iyi oyun donanımıSteam Deck

Yılın en iyi oyun stüdyosu ödülü kazanan FromSoftware tarafından geliştirilen Elden Ring, oyuncuların ve eleştirmenlerin beğenisini kazanmayı başardı. Öyle ki oyun, geçtiğimiz aylarda ciddi bir satış rekoru dahi kırmıştı.

Peki sizler Golden Joystick 2022 etkinliği ve kazananları hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!