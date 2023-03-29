Yerli silahlı insansız deniz aracı Marlin'den KUZGUN-KY Füzesi atışı yapıldı!

Yerli imkanlar ile üretilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı Marlin'den yeni görüntüler paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde yerli SİDA Marlin, Tübitak SAGE tarafından geliştirilen KUZGUN-KY füzesini ateşledi. Bu ateşleme ile birlikte Marlin, güdümlü mühimmat atışı gerçekleştiren üçüncü Türk SİDA'sı olma unvanını kazandı. İşte yerli SİDA Marlin ve test atışıyla ilgili detaylar…

Yerli SİDA Marlin ve KUZGUN-KY Füze atışı!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve SSB Başkanı İsmail Demir'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda test görüntüleri paylaşıldı. Marlin'den yapılan test atışlarının başarılı olduğu belirtilen paylaşımlarda "İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz." ibaresine de yer verildi.

İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz. MARLİN'den katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti. Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız! @aselsan@sefineofficial @SageTubitak pic.twitter.com/mqDaMW5ETC — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 28, 2023

Yerli SİDA Marlin ve detayları!

Marlin projesi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonu ile ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğinde başlatıldı. Başlatılan proje kapsamında globaldeki diğer modeller ile yarışacak bir insansız deniz aracı üretilecekti. Ayrıca bu SİDA, NATO tatbikatında da kullanılacaktı.

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Sefine Tersanesi'nde ASELSAN tarafından üretilen Marlin, elektronik harp sistemine sahip dünyadaki ilk SİDA olma unvanını taşıyor. Bu özelliği sayesinde kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılan Marlin, NATO tatbikatında da ilkleri başararak göz doldurdu.

Sahip olduğu özel tasarım sayesindeyse birçok silah sistemi bu araca eklenebilmektedir. Araca istenilen şekilde eklenebilen silah sistemlerinin listesiyse şöyle:

Güdümlü füze

12.7 mm top

Hafif torpido

Elektronik taarruz ve destek sistemleri

Sonobuoy sistemi

Bu silah sistemlerinde fark edildiği üzere torpido silahları da bulunmakta. Bu sayede Marlin hem su üzerinden hem de su altından belirlenen hedefleri vurabilmekte. Böylece Marlin denizler üzerindeki devlet hakimiyeti için büyük oranda caydırıcılık taşımakta.

Adından da anlaşılacağı üzere uzaktan kontrol edilebilen Marlin, elektro-optik keşif gözetleme, radar, GNSS gibi alt sistemleri yerli ve milli yazılım ile entegre ederek personel ihtiyacı hissetmeden görevden göreve koşabilmekte. Aracın elektro-optik keşif gözetleme sistemleriyse ASELSAN tarafından üretilen Kırlangıç ve Martı sistemleri ile kullanılmakta.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Marlin SİDA sizce etkili bir silah mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!