Üye Girişi
Haberler
İstanbul Barosu'nun yönetimine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle dava açıldı

İstanbul Barosu'na yönetimine son verilmesi talebiyle dava
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Türkiye'nin kilitlendiği davada ara karar açıklandı
Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te kırmızı kart çıkaran CHP'li vekillere olay hareket

CHP'li vekilleri gören Sırrı Süreyya Önder'in zor anları

Milli muharip savaş uçağı KAAN'ın ikinci prototipi ilk kez görüntülendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk savunma sanayisinin yerli üretim 5. nesil savaş uçağı projesi olan Milli muharip savaş uçağı KAAN'ın ikinci prototipi ilk kez görüldü.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde geliştirilen 5. nesil savaş uçağı projesi Milli Muharip Uçak KAAN'ın ikinci prototipi ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Yerli Savaş Uçağı Projesi KAAN'ın İkinci Prototipi İlk Kez Göründü

"YERLİ VE MİLLİ OLARAK YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "2024 Yılı Değerlendirme ve 2025 Yılı Hedefler Basın Buluşması" kapsamında basın mensupları ile KAAN savaş uçağının ikinci prototipinin görselini ilk kez paylaştı. Burada yaptığı açıklamada, toplamda 6 adet prototip üretileceğini belirten Görgün, "KAAN'ın motorunu yerli ve milli olarak yapacağız" dedi.

Yerli Savaş Uçağı Projesi KAAN'ın İkinci Prototipi İlk Kez Göründü

KAAN'IN SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLER

KAAN'ın seri üretim aşamasına 2020'li yılların sonunda geçilmesi planlanıyor. 5. nesil jet savaş uçağı projesi sahip olduğu; sensör füzyonu, düşük görünürlüğü, çift motoru, hava-hava ve havadan-yere hâkimiyetlerde üstün özellikleri ile dikkatleri çekiyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ikinci uçuşunda 14 dakika havada kalan KAAN, 230 knot hız ve 10 bin feet irtifaya ulaşmayı başarmıştı. Öte yandan 14 metre kanat açıklığına sahip bulunan KAAN'ın uzunluğu 21 metre ve yüksekliği de 6 metre boyutunda. KAAN'ın azami hızı 1,8 mach, servis tavanı 55 bin ft., pozitif g limiti 9G, negatif G limiti ise 3,5 G olacak.

Yerli Savaş Uçağı Projesi KAAN'ın İkinci Prototipi İlk Kez Göründü

Milli muharip savaş uçağı KAAN'ın ikinci prototipi ilk kez görüntülendi
Haberler.com / Umut Halavart - Teknoloji
img

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi
img

İmzayı attı! İşte yeni takımı
img

Fenerbahçe'de transfer iptal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar'da taşla katledilen çocuğun annesinden yürek yakan feryat

Bağcılar'da taşla katledilen çocuğun annesinden yürek yakan feryat
Gizemli erkek kim? Yüksel Güran'ın evindeki yastıkta farklı bir DNA bulundu

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Son Dakika Haberleri

15 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Güran Ailesi evinde DNA'sı bulunan yabancı erkek kim? Çocuk parası kimlere verilecek, 2 çocuğa, 3.çocuğa kaç TL aylık verilecek? 15 Ocak Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor? Salı günü hangi diziler var? 14 Ocak Salı TV'de bu akşamki diziler İZSU İzmir su kesintisi! 14-15 Ocak Menderes, Menemen, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İftarlık Gazoz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İftarlık Gazoz filmi ne zaman, nerede çekildi? Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mandıra Filozofu İstanbul filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi! 14-15 Ocak Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.