Milli muharip savaş uçağı KAAN'ın ikinci prototipi ilk kez görüntülendi

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde geliştirilen 5. nesil savaş uçağı projesi Milli Muharip Uçak KAAN'ın ikinci prototipi ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

"YERLİ VE MİLLİ OLARAK YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "2024 Yılı Değerlendirme ve 2025 Yılı Hedefler Basın Buluşması" kapsamında basın mensupları ile KAAN savaş uçağının ikinci prototipinin görselini ilk kez paylaştı. Burada yaptığı açıklamada, toplamda 6 adet prototip üretileceğini belirten Görgün, "KAAN'ın motorunu yerli ve milli olarak yapacağız" dedi.

KAAN'IN SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLER

KAAN'ın seri üretim aşamasına 2020'li yılların sonunda geçilmesi planlanıyor. 5. nesil jet savaş uçağı projesi sahip olduğu; sensör füzyonu, düşük görünürlüğü, çift motoru, hava-hava ve havadan-yere hâkimiyetlerde üstün özellikleri ile dikkatleri çekiyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ikinci uçuşunda 14 dakika havada kalan KAAN, 230 knot hız ve 10 bin feet irtifaya ulaşmayı başarmıştı. Öte yandan 14 metre kanat açıklığına sahip bulunan KAAN'ın uzunluğu 21 metre ve yüksekliği de 6 metre boyutunda. KAAN'ın azami hızı 1,8 mach, servis tavanı 55 bin ft., pozitif g limiti 9G, negatif G limiti ise 3,5 G olacak.