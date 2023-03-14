Yeni Peugeot 408'in Türkiye fiyatı belli oldu!

Merakla beklenen Fransız SUV'si Peugeot 408 modelinin fiyatı belli oldu. İşte yeni 408'in detayları ve fiyatları...

Son dönemlerde özellikle Fransız otomobil kitlesi tarafından oldukça merak edilen model sonunda Türkiye'de. Mart ayı sonunda satışa çıkacak olan Peugeot 408 modelinin fiyatı ve donanım seviyeleri de açıklandı. Fransız markanın SUV platformu için çıkardığı 408 yandan bakıldığında bir fastback havası da veriyor. İşte yeni 408 fiyatları ve donanım seviyeleri…

Yeni Peugeot 408 donanım seviyeleri

Markanın ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle satışını ertelediği model için az önce satış tarihi açıklandı. Mart sonunda satışa başlanacak olan 408 fiyat ve donanım seviyeleriyle de dikkat çekiyor. Marka ilk etapta 1 motor ve 2 donanım seçeneğiyle satışa sunacak. Modelin ilerleyen dönemlerde opsiyon çeşitliliği artacak.

İlk gelen partinin hepsi 1.2 litre turbo benzinli 130 Hp güç üreten PureTech teknolojili motora sahip olacak. Bu motora 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzıman eşlik edecek. Manuel vites seçeneği bulunmuyor. İlerleyen süreçte yeni Peugeot 408'in tam elektrikli versiyonu da satışta olacak.

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Donanım kısmındaysa 2 paket bizi karşılıyor. Allure ve GT. Allure pakette Peugeot LED teknolojili farlar, parlak siyah arka tampon difüzörü ve egzoz çıkışları yer alıyor. Ayrıca Allure paket 408'ler 19 inçlik JASPE alüminyum alaşım jantlarla geliyor. İç mekandaysa yarı deri kumaş döşemeli, mint yeşili spor koltuklar var. Ayrıca bu koltukların yükseklik ayarlı, ısıtmalı ve baldır destekli olduklarını belirtmemiz gerekli.

GT paketse ailenin spor versiyonu diyebiliriz. GT paket Matrix LED farlar, GT tasarımlı 3D LED arka stoplar ve 19 inçlik GRAPHITE alimünyum alaşım jant ile geliyor. İç mekanın Allure pakete göre daha sportif olduğunu belirtmeliyiz. Her iki donanım seviyesinde de 180 derecelik 3D görüş asistanı, kör nokta uyarı sistemi, akıllı far sistemi standart olarak yer alıyor.

Yeni Peugeot 408 fiyatı!

Markanın resmi kaynakları üzerinden gelen fiyatları ise şu şekilde;

1,2 PureTech 130 beygir Allure – 1.110.000 TL

1,2 PureTech 130 beygir GT – 1.283.000 TL

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