Elektrikli scooter yönetmeliğiyle gelen coğrafi çitleme özelliği nedir?

Elektrikli scooter'ların kullanımını düzenleyen yeni yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Coğrafi çitleme sistemi, hız sınırlamaları ve araç konumu bildirimleri gibi unsurları içeriyor.

Elektrikli Scooter'ların kullanımıyla ilgili bazı yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre e-scooter mobil uygulamalarında yasak bölgeler ve hız sınırlamaları için coğrafi çitleme adı verilen bir özellik kullanılacak.

Bu özellik sayesinde gelişi güzel park yapılmasının önlenebileceği gibi park yapmanın tamamen yasaklanabileceği alanlar da yaratılabilecek.

Buna ek olarak mobil araçların konum bilgileri sürüş sırasında üç dakikada bir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın otomasyon sistemine bildirilecek.

Sürüşü bitenlerin konumu en geç on dakika içinde, sürüş dışı ise her hareketin konumu anlık olarak aktarılacak.

Bu bilgiler belediyeler, emniyet, jandarma gibi kurumlarla paylaşılacak.

E-scooter izinleri iki yıl süreyle verilecek, bazı durumlarda bir yıl uzatılabilecek.

Yeni düzenlemeler 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek.

Coğrafi çitleme ile neler değişiyor?

Coğrafi çitleme özelliği e-scooter'ların mobil uygulamalarına entegre edilerek, hız ve bölge sınırlamalarının, yazılım üzerinden otomatik yapılmasını sağlıyor.

Sürüş esnasında coğrafi çitleme olan bölgeye yaklaşılması durumunda sürücünün direksiyonundan sesli uyarılar yapılacak.

Sürücü yasak bölgeye girerse hızı, geri dönüşüne izin verecek şekilde, kademeli olarak 6 km/saat'e düşürülecek.

Ayrıca çitleme yoluyla belirli bir alan veya konumda dijital olarak belirli eylemlerin gerçekleştirilmesi yazılımla sınırlandırılabilecek.

Benzer şekilde elektrikli bisikletlerin yaygın kullanıldığı İngiltere'nin başkenti Londra'da, coğrafi sınırlamalarla bazı bölgelerde park yasakları uygulanıyor.

Bu şekilde bu araçların gelişi güzel şekilde yollara bırakılmasının önüne geçiliyor.

Bakanlığın yeni mevzuatında da "mobil uygulamalarda; coğrafi çitleme özelliğine entegre olarak kullanıcıların nerelerde sürüş gerçekleştirmeyip nerelere park etmeyeceğinin açık şekilde harita tabanlı olarak gösterilmesi" gerektiği belirtiliyor.

E-scooter kiralayanlar için yeni gereklilikler

Düzenleme mobil e-scooter kiralama hizmeti veren şirketler için de yeni gereklilikler tanımlıyor.

Buna göre, e-scootler'ların en az %20 şarjla kullanıma sunulması ve gerekli teçhizatla donatılması gerekiyor.

Cihazların en az %30'unun TSE belgeli işletmelerden temin edilmesi şartı aranıyor.

Şirketlerin 7/24 hizmet verecek çağrı merkezinin veya mobil uygulamasının olması bekleniyor.

Uygulamada harita, ücret bilgisi, şarj seviyesi, coğrafi çitleme alanları gibi bilgilerin yer alması gerekiyor.

Şirketlerin Ulaştırma ve Bakanlığı'ndan yetki belgesi alması zorunlu.

