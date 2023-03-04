Yeni düzenlemeye göre Togg ne kadar olacak?

Ülkemizde de belirli bir fiyat aralığındaki elektrikli araçlar, farklı ÖTV dilimleri ile destekleniyor. Peki Togg fiyatı nasıl olacak?

Ülkemizde de belirli bir fiyat aralığındaki elektrikli araçlar, geleneksel modellere kıyasla avantajlı bir konuma sahip olmak için yüzde 10 ÖTV ile destekleniyor. Elektrikli araçlar da, çevre dostu özellikleriyle birçok ülkede teşvik edilmekte ve popülerlik kazanıyor.

Elektrikli otomobillere vergi düzenlemesi!

Ancak, Togg C-SUV modeli 1 milyon 500 bin TL'nin üzerinde bir fiyata sahip olduğundan, vergi avantajından faydalanamııyor. Gücü 160 kW'nin altında olan ve net fiyatı 700 bin TL'yi geçmeyen araçlar için yüzde 10 oranında vergi uygulanırken, bu kararla birlikte matrah 1 milyon 250 bin TL'ye yükseltilmiştir. Gücü 160 kW'nın üzerinde olan ve net fiyatı 1 milyon 250 bin TL'yi geçen araçlar ise yüzde 40 ÖTV'ye tabi olacak.

Yeni elektrikli araç ÖTV matrah listesi