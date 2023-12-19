Yemeksepeti'nde indirim kodu nasıl alınır?

Popüler uygulamalardan Yemeksepeti, kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Türkiye'deki en popüler yemek siparişi ve market siparişi uygulamalarından biri olan Yemeksepeti, bazı kupon kodlarıyla ve fırsatlarla kullanıcılara indirimli sipariş verme şansı sunuyor. Peki Yemeksepeti indirim kodu nasıl ve nereden alınır? İşte bu sorunun yanıtı.

Popüler uygulamalardan Yemeksepeti, kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Türkiye'deki en popüler yemek siparişi ve market siparişi uygulamalarından biri olan Yemeksepeti, bazı kupon kodlarıyla ve fırsatlarla kullanıcılara indirimli sipariş verme şansı sunuyor. Peki Yemeksepeti indirim kodu nasıl ve nereden alınır? İşte bu sorunun yanıtı.

Yemeksepeti indirim kodu nasıl ve nereden alınır?

Yemek Sepeti web sitesine veya mobil uygulamasına gidin.

Hesabınıza giriş yapın veya yeni bir hesap oluşturun.

Kupon kodu sayfasını bulun. Bu genellikle web sitesindeki "Kampanyalar" veya mobil uygulamadaki "Kuponlarım" bölümünde bulunur. (Sol üstteki üç çizgiye dokunun.)

Kupon kodu sayfasında mevcut kuponları ve indirimleri görebilirsiniz. Beğendiğiniz bir kupon koduna tıklayın ve kodu kopyalayın.

Sepetinizdeki siparişinizin ödeme sayfasına gidin.

Ödeme sayfasında, kupon kodu kutucuğunu bulun ve kodu yapıştırın.

Kodu uygulayın ve indirim tutarınızı kontrol edin. İndirim tutarı, sipariş toplamınızdan düşülecektir.

Peki bu indirim kodları uygulamada yoksa nereden temin edebilirim? Sorusunu sormakta haklısınız. Bu durumda çeşitli sitelerden toplu bir şekilde bu kuponları bulabilirsiniz. Ancak öncelikle kuponu kullanmak için kupon şartlarını sağlamanız gerekmektedir.

Belirtmekte fayda var ki Yemeksepeti indirim kodları sınırlı bir süre için geçerli olabilmektedir. Bu yüzden kodların son kullanma tarihine bakmanız da önem arz ediyor. Son kullanma tarihi geçmiş kupon kodunu yazıp indirim kazanamazsınız. Ayrıca, bazı kupon kodları belirli restoranlar veya yiyecek kategorileri için geçerli olabilir, bu nedenle kullanmak istediğiniz kuponun şartlarını okumayı unutmayın.

Bunun yanında Yemeksepeti ve daha birçok popüler yemek siparişi uygulamasının yeni üye olan kullanıcılara daha fazla indirim kodu fırsatı tanıdığını da es geçmemekte fayda var. Öyle ki Yemeksepeti indirim kodu almak istiyorsanız yeni bir hesap da oluşturabilirsiniz. Her telefon numarası için bir hesap oluşturabileceğinizi de belirtelim.

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İndirim kodu bulmak için bir diğer seçenek ise sıklıkla şirketin sosyal medya hesaplarını takip etmek ve yeni kampanyalardan haberdar olmak için iş birliği yaptığı veya reklam sağladığı kişileri de takip etmek. Bu sayede indirim kodu kazanma olasılığınızı artırabilir ve indirimli yemek siparişi verebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.