Uyurken telefonunuzu yastığın altına koymayın

Cep telefonu teknik servis sektöründe çalışan Cemal Kalem, yaklaşan yaz sıcaklarından cep telefonlarını korumanın püf noktalarını anlattı.

Kayseri'de 30 yıldır cep telefonu teknik servis sektöründe çalışan Cemal Kalem, havaların ısınmasıyla beraber cep telefonlarını doğrudan güneş ışığında maruz bırakılmaması gerektiğini söyledi. Isınan telefonun buzdolabı veya derin dondurucuya koyulmaması gerektiğinin altını çizen Kalem, gece yastık altında veya yatak odasında bulunan cep telefonunun Wİ-Fİ 'sinin kapalı olması gerektiğini belirtti. Cep telefonları hakkında hem sağlık hem de bütçe açısından tavsiyelerde bulunan kalem, "30 yıldır cep telefonu sektöründe bulunuyorum. Cihazlarımızı doğrudan güneş ışığı alacak ortamlardan uzak tutmamız lazım. Araç içerisinde, özellikle torpido üzerinde, telefonlar bazen unutuluyor markete veya alışverişe gidiyorlar. Bu çok tehlikeli bir durum, araç içindeki ısı çok yüksek oluyor. Bu da telefonun ısınmasına ve bataryanın patlamasına sebep olabilir. Ayrıca bağ bahçe sezonu açıldı, yaşlı amcalarımız bağ bahçe sürerken, çalışırken telefonlarını bahçede güneş ışığına maruz kalacak şekilde unutuyorlar. Bu da sıvı teması ve güneş ışığı ile birlikte telefonlarda ciddi onarılmaz hasarlara yol açıyor. Aşırı kalın kılıflardan da yaz döneminde özellikle uzak durmamız lazım. Cihaz ısıyı dışarı atamadığı için bu da tehlikeli bir durum arz ediyor. Şarj ederken de mümkün olduğu kadar serin ortamlarda telefonumuzu şarj etmeye önem göstermemiz lazım. Çocuklarımızda yaz tatili geldiği için aşırı ısı üreten, telefonun ısınmasına neden olacak çok yüksek GB oyunlardan da uzak dururlarsa bu da telefonun ısınmasını engel olacaktır. Isınan telefonu buzdolabı veya derin dondurucu gibi materyallere koymamamız lazım. Bu tür konumlarda cihazımızı kapatıp kılıfından çıkarıp serin ve hava alan bir ortamda bekletirsek cihaz kendi kendine soğuyacak ve bir tehlike arz etmeyecektir" şeklinde konuştu.

Gece yatarken cep telefonlarının yastık altına konulmamasının da altını çizen Kalem, "Telefonun özellikle 5G teknolojisi ile birlikte radyasyon yayması beyinde 'sis' dediğimiz olaya yol açıyor. Bu da unutkanlık, gün içinde yorgunluk gibi sorunlara yol açıyor. Yastığın altına koymamamız ve özellikle yatak odası gibi ortamlarda da telefon Wi-Fi açık şekilde bırakılmamasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı