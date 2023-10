Yayıncının kontrol listesi: Mobil uygulamanızda reklamlarla nasıl para kazanırsınız?

Araştırmalara göre, mobil uygulama pazarı 2025 yılında paydaşlarına 613 milyar dolar kazandıracak 1 . ve her şirket, önemli bir kısmı mobil reklamlardan gelen bu pastadan kendi payına düşeni almak istiyor. Mobil uygulama geliştiricilerin bu fırsattan nasıl faydalanılacağını YandexAds Easy Monetization İş Geliştirme Müdürü Elizabeth Olubowale ile konuştuk.

Mobil uygulamalardan para kazanmanın birçok yolu olduğunu vurgulayan Olubowale, bunların arasında en popüler olanların ücretli yüklemeler, uygulama içi satın almalar ve reklamlar olduğunu belirtiyor. Olubowale, "Küresel veri ve iş zekası platformu Statista 2, Temmuz 2023'te dünya çapındaki uygulamaların yüzde 3'ünün ücretli yüklemeler yoluyla, yüzde 4'ünün ise uygulama içi satın almalar yoluyla para kazandığını tahmin ediyor.

Aynı zamanda, tüm para kazanma yöntemleri arasında reklam gelirleri, uygulama geliştiren şirketlerin yüzde 35'i tarafından kullanılarak büyük bir farkla liderliğini sürdürüyor" diyor. Reklamları görüntüleme gerekliliğinin, kullanıcılar tarafından ödeme zorunluluğundan daha kabul edilebilir bir alternatif olarak görülebildiğinin altını çizen Elizabeth Olubowale, "Bu, müşteri çekme işini büyük ölçüde kolaylaştırıyor ve kurulum başına pazarlama maliyetlerini azaltıyor.

Ayrıca reklam gelirleri, şirketin finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve somut kar elde etmek için son derece yeterli olabilir" dedi. Olubowale, uygulama içi reklamcılığın etkililiğinin hangi faktörlere bağlı olabileceğini şu şekilde sıralıyor:

Uygulama içinde reklamın görüntüleneceği konumu seçme

Bir uygulamada reklamların görüntüleneceği yerleri seçerken karşılanması gereken iki temel gereksinim oldukça basit ve sezgiseldir: "Reklamlar para kazandırmalı ancak kullanıcı deneyimini olumsuz etkilememelidir."

En iyi sonuçları elde etmek için kullanıcıların uygulamayla nasıl etkileşimde bulunduğunu açıkça anlamak gerekiyor. Örneğin; reklamlar, kullanıcının hatalı dokunma olasılığının en az olduğu yere yerleştirilmelidir. Reklam sayfalarına yanlışlıkla yapılan tıklamalar, büyük memnuniyetsizliklere neden oluyor ve uygulama mağazasında olumsuz yorumlara yol açabiliyor.

Reklam birimini yerleştirmek için kullanıcının en az 3 saniye harcayacağı bir yer seçin. Bu, AppMetrica gibi analitik hizmetlerdeki oturum uzunluğuna göre belirlenebilir.

Reklamlarınızın sıklığını, çok fazla görünmeyecek şekilde ayarlayın. Örneğin, tam ekran reklamlarını her iki veya üç görüntülemeden daha fazla yerleştirmemelisiniz. Bu, kullanıcının uygulamadaki süresini ve dolayısıyla yakın gelecekte gelirinizi de artıracaktır.

Uygulama arayüzünün reklam alanıyla örtüşmeyeceği bir konum seçin, aksi takdirde gösterim sayılmayacaktır. Bağlantı zayıfsa veya yükleme süreleri yavaşsa reklamlarınızın kullanıcı arayüzü öğelerini engellemediğinden veya bunların yerini değiştirmediğinden emin olun.

Reklam formatını seçmek

Elizabeth Olubowale, uygun reklam formatlarının seçiminin büyük ölçüde uygulama arayüzünün özelliklerine ve kullanıcı etkileşimi senaryolarına bağlı olduğunu belirtiyor. Bu formatların her birinin dikkate alınması gereken kendi özellikleri olduğunu dile getiren Olubowale, Yandex Reklam Ağı'nı kullanan ana banner formatları örnek gösteriyor:

Uyarlanabilir yapışkan ve satır içi banner'lar- Arayüzün alt veya üst kısmında bulunan, ekran boyutuna otomatik olarak uyum sağlayabilen ve her zaman alanının yalnızca yüzde 15'ini kaplayan küçük bir reklam. Bu formatın avantajı uygulamanın ana içeriğinin önüne geçmeden dikkat çekmesidir ve özellikle oyunlarda sıklıkla kullanılır. Satır içi banner, yapışkan banner'dan daha fazla yer kaplar ve arayüzü kaydırılabilir şeride dayalı olan uygulamalarda en iyi sonucu verir.

Doğal (native) reklam- Bu türdeki banner'lar her zaman uygulama arayüzünün standart bir öğesi gibi görünür. Bu, örneğin akıştaki diğer her şeyle aynı şekilde tasarlanmış bir gönderi olabilir. Native reklamlar, haber platformları, sosyal ağlar vb. uygulamalar için en uygunudur. Bu formatın kullanılabilmesi için reklamların manuel olarak uyarlanması veya SDK tarafında özel bir formatlama şablonunun oluşturulması gerekir.

Geçiş reklamı- Bu da banner ekranın tamamını kaplar, dolayısıyla kullanıcının eylemler arasında doğal bir duraklama yaptığı durumlarda kullanımı uygundur. Örneğin, bir seviyeden diğerine geçerler veya başka bir hedef eylemi tamamladıkları ve dikkatlerini bir sonrakine çevirmeye hazırlandıkları sırada gösterilebilir.

Ödüllü reklam- Uygulama içerisinde belirli bonuslar karşılığında kullanıcının bizzat izlediği tam ekran reklam formatıdır. Ekstra can veya puanlar, kullanıcıyı izlemeye motive eder, dolayısıyla reklam gösterilmesi olumsuzluk yaratmaz. Bu da ödüllü reklamı en popüler ve karlı reklam biçimlerinden biri haline getiriyor.

Yayıncılar, farklı reklam formatı kombinasyonlarını birleştirerek ve test ederek, en uygun banner yerleştirme şemasını hızlı bir şekilde bulabilir ve maksimum gelir elde edebilir. Bu yöntemlerle örneğin Marul Games 3, Rusça konuşan izleyiciler arasında bin gösterim maliyetini yüzde 15-40 oranında artırdı.

Geliştirici banner, ödüllü reklam ve tam erkan banner reklamlar olmak üzere 3 reklam formatı kullandı. Bu sonuca ulaşmak için yayıncılar ayrıca düzenli olarak A/B testleri gerçekleştirdi, waterfall (şelale) yöntemi ile çalıştı ve SDK ile ads.txt dosyalarını güncelledi.

Reklam birimleri ekleme

Para kazanmanın ilk adımı, tercih edilen bir uygulama mağazasıyla çalışan bir reklam platformuna kaydolmaktır. Finansal ayrıntılar da dahil olmak üzere gerekli tüm verileri girdikten sonra yayıncı, seçilen formatlardaki reklam birimlerini eklemeye devam edebilir.

Bu işlem için gerçekleştirilecek adımlar uygulama mağazasına göre farklılık gösterebilir, ancak her durumda, reklamlar yayınlanmadan önce yayıncıların, reklam platformunun uygulamaya erişimini sağlaması ve kontrolden geçmesi gerekir. Bundan sonra reklam birimlerini oluşturmaya ve uygulamaya entegre etmeye devam edebilirler.

Uygulamadaki reklamlardan maksimum gelir elde etmek için aynı anda birden fazla reklam ağına bağlanmak da iyi bir fikirdir. Birçok reklam ağının sunduğu oranların rahat takibi için özel aracı yazılım bulunuyor. Bu yazılımı kullanmak için, uygulama ayarlarının her bir ağın gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılması, her biriyle evrak işlerinin tamamlanması ve kazanılan paranın her bir ağdan ayrı ayrı çekilmesi gerekiyor.

Aracı yazılıma başvururken yayıncı:

Hangi mobil arabuluculuğun kullanılacağını seçer;

Uygulamaya hangi reklam ağlarının bağlanacağını belirler;

Tüm reklam ağlarına kaydolur;

Tüm reklam ağları için reklam birimlerini yapılandırır;

Aracı sistemi için eşikleri tanımlar ve yapılandırır;

Verimliliği izler ve ayarları buna göre değiştirir;

Para kazanma etkinliğini artırmak için A/B testleri ve denemeleri gerçekleştirir;

Her reklam ağının minimum ödeme eşiğine ulaşmasını bekler

Ancak reklamlardan para kazanmaya başlamak için her şeyi kendi başınıza kurmak ve iç kaynakları birbirine bağlamak zorunlu değildir: bu oldukça emek yoğun bir görev olabilir ve belirli beceriler gerektirecektir. Bunun yerine, yayıncılar gelir akışı için ayarların yapılması ve uygulamanın reklamlardan hemen para kazanmaya başlamasını, uygulama ekibininse ürün geliştirme işlerine odaklanmasını sağlayacak uzmanlarla çalışabilirler.

Yandex'den Easy Monetization, Yandex Mobil Aracılıkta kullanılan AI teknolojilerine dayanan ve uygulama geliştiricilerin para kazanmayla ilgili tüm kurulum ve çalışmayı hizmet uzmanlarından oluşan bir ekibe devretmenize olanak tanıyan YandexAds hizmetidir. Yandex Easy Monetization,

Bir uygulamayı analiz eder ve kullanıcılarının coğrafyasına göre en etkili ve en yüksek karı sağlayacak para kazandırma yöntemini seçer

Her para kazanma özelliğini sizin için ayarlar ve tek bir aracı sisteme bağlar

Entegrasyon ve doğru kurulum için basit talimatlar sağlar

Reklam şelalelerini optimize eder, büyüme alanlarını arar – örneğin yeni formatlar önerir.

Tek bir hesaba erişim sağlar;

Ücretlendirmeyi tek ödemede düzenler;

Burada uzmanlar uygulamanın hedef kitlesine bağlı olarak farklı ülke ve bölgeler için reklam ağlarına erişim sağlayan en uygun yapılandırmayı en doğru şekilde seçebilirler. Ayrıca, yayıncının gelirinin belli bir yüzdesiyle çalıştıkları için, uygulamanın daha fazla kazanması onların da gelirini artıracağından bu konuya ciddiyetle eğiliyorlar.

Bu hizmet, küçük ekiplerin büyük iç kaynaklara yatırım yapmadan gelir sorunlarına çözüm bulmasına olanak tanıyor, daha büyük ekiplerdeyse yeni pazarlara girerken mevcut konfigürasyonlarının verimliliğini artırıp yeni bir kazanç düzeyine yükselmelerini sağlıyor.