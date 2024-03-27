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Yapay zekanın tarihe gömeceği meslek: Mütercim tercüman bölümlerinde okuyanlar okulu hemen bıraksın

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Haberler.com ve Keltis Yapay Zeka A.Ş. CEO'su Dr. Ekrem Teymur, yapay zekanın çeviri alanında profesyonel tercümanları geride bıraktığını Haberler.com'a özel olarak anlattı. Teymur, geleceği doğru öngörmenin ve buna uygun adımlar atmanın önemini vurgulayarak, tercümanlara, "Derhal kendilerine yeni iş tanımları bulmaları gerekir." diye seslendi.

YAPAY ZEKA, TERCÜMANLIĞI TARİHE KARIŞTIRIYOR

Son dönemdeki gelişimi ile adeta akıllara durgunluk veren yapay zekanın uzun yıllardır birçok mesleği zamanla tarihin tozlu sayfalarına kaldıracağı konuşuluyor. Bu mesleklerden en önemlisi de çeviri, tercümanlık olarak yer alıyor. Yapılan güncellemeler sayesinde içeriği zenginleştirilen yapay zeka, tercümanlık mesleğinin karşısına bir tehdit olarak çıkmış durumda.

"PROFESYONEL TERCÜMANLARDAN DAHA KALİTELİ İŞLER ÇIKARTIYOR"

Keltis Yapay Zeka A.Ş. CEO'su Dr. Ekrem Teymur, Haberler.com stüdyosunda, yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek tercümanların yerini yapay zekanın nasıl alabileceği yönünde değerlendirmelerini paylaştı. Teymur, "Şu anda yapay zekanın yaptığı çeviri işlerinin profesyonel tercümanların yaptığı işlerden daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Sadece kullanılan kelimelerin isabeti, akıcılığının iyi olması, anlatım bozukluklarından arınmış olması anlamında söylemiyorum. Siz tercüme yaptırdığınızda isterseniz daha duygusal bir konuşma metnine, istiyorsanız daha iş dünyasına yönelik bir metne, istiyorsanız daha diplomatik bir dile çok rahat bir şekilde çevirebiliyorsunuz. Ama bir tercüman bunu yapamıyor." sözleriyle yapay zekanın, yaptığı işe kattığı duygudan bahsetti.

Yapay zekanın tarihe gömeceği meslek: Mütercim Tercüman bölümlerinde okuyanlar okulu hemen bıraksın

"YAPAY ZEKA, ÇEVİRMENE GÖRE FARKLI KELİMELER KULLANABİLİYOR"

Dr. Ekrem Teymur, herhangi bir tercümanın bilebileceği kelime sayısının aldığı eğitimin kalitesine, ne kadar kitap okuduğuna, entelektüel düzeyine göre değiştiğinin altını çizerek, "Yapay zeka programlarında böyle bir sınır yok. Yapay zeka programı o yüzden bir çevirmene göre çok daha farklı kelimeler kullanabilir, daha farklı ifadeler ortaya koyabilir ve orijinal metindeki duygu tonunu olduğu gibi yansıtabilir." dedi

Yapay zekanın tarihe gömeceği meslek: Mütercim Tercüman bölümlerinde okuyanlar okulu hemen bıraksın

"ÇEVİRMENLER DERHAL YENİ İŞ TANIMLARI BULMALI"

Keltis Yapay Zeka A.Ş. CEO'su Dr. Ekrem Teymur, bu açıklamalarına çevirmenler tarafından cephe alınmamasını söyleyerek kötü niyet ya da kastın söz konusu olmadığını belirtti. Teymur, "Örneğin bir vinç, bizim kaldırabileceğimizden çok daha fazla yük kaldırabiliyor. Ya da bir bilgisayar, bizim hesaplayabileceğimizden çok daha karmaşık rakamları 0.001 saniyede çarpıp toplayabiliyor. Bunu da öyle görmek lazım. Bu insanoğlunun makineye yenilmesi gibi böyle çok eksantrik yaklaşımlara sokmaya gerek yok. Fakat gerçek şu ki; çevirmenlerin derhal kendilerine yeni iş tanımları bulmaları gerekir.

Haberler.com / Eymen Dursun - Teknoloji

Cengiz Ekrem Teymur Eğitim Teknoloji İş Dünyası Haberler

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