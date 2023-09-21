Yapay Zeka Destekli Makale Botu FatGPT, İçerik Üreticileri ve Şirketler Tarafından Benimseniyor

Yapay zeka destekli makale botu FatGPT'nin ürün yöneticisi Fatih Akan, "Hem zaman tasarrufu sağlayan, hem maliyetleri düşüren, hem de arama motorlarında iyi performans gösteren yapay zeka üretimi içerikler, düzenli makale ve içerik yazmak zorunda olan pazarlama profesyonellerini, küçük işletmeleri, bireysel girişimcileri dijital ortamda güçlendiriyor. Bu sebeple, geliştirdiğimiz yapay zeka destekli makale botu FatGPT de Türkiye'de içerik üreticileri ve şirketler tarafından kısa sürede benimsendi" dedi.

Fatih Akan, "İçerik üretmek için yapay zeka kullanımı giderek yaygınlaşırken, arama motorlarında iyi performans gösterebilecek nitelikli içerikleri yapay zekaya yazdırabilmek de güçleşiyor. FatGPT olarak prompt mühendisliği alanındaki iddiamızla, yerli ve küresel rakiplerimizden çok daha nitelikli çıktılar verebiliyoruz. Müşterilerimiz, doğru eğitilmiş yapay zeka dil modelleri sayesinde talep ettikleri her konu, anahtar kelime ve başlıkta, SEO uyumlu içerik üretimi yapabiliyor. Yapay zekanın potansiyeli o kadar yüksek ki, FatGPT'nin kodlarının tamamına yakını da yine eğittimiz dil modelleri tarafından yazıldı" ifadelerini kullandı.

"MAKALE MALİYETLERİNİ 30 KURUŞA KADAR DÜŞÜRÜYOR"

Dijital dünyada arama motoru sonuçlarının rekabet avantajı açısından çok önemli olduğunu kaydeden Akan, "Arama motorunda iyi görünürlük elde etmek, nitelikli ve özgün içeriklerle mümkün oluyor. Bu içerikleri oluşturmak ise insan gücüyle çok zaman alıyor ve kelime başı fiyatlandırma gibi modellerle yüksek maliyetlere sebep oluyor. FatGPT, hem her ihtiyaca yönelik makale ve içeriği saatler yerine birkaç dakika içinde oluşturabiliyor, hem de içerik oluşturma maliyetlerini 30 kuruşa kadar düşürüyor. Sadece prompt'lar için aylarca çalıştığımız, müşteri desteği ve özellik geliştirme konularına önemli mesailer harcayarak geliştirdiğimiz FatGPT, yalnızca makale, blog yazısı, yazılı içerik için değil, gerçekçi kullanıcı yorumları oluşturmak için de kullanılabiliyor. Ayrıca FatGPT, WooCommerce e-ticaret platform altyapısına ürün yükleme desteği de sunuyor" diye konuştu.

"BİN MÜŞTERİYE ULAŞTI, 2 MİLYON MAKALE YAZDI"

Kullanıcıların, arama motoru sorguları için optimize edilmiş, SEO uyumlu içerikler için farklı dil ve ton seçebildiklerini, içeriklerini internet sitelerine göre özelleştirebildiklerini hatırlatan Akan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Wordpress gibi içerik yönetim sistemleriyle entegre çalışan, tekli veya çoklu içerik yazma olanağı sunan, arka planda içerik üretimini sürdüren FatGPT, bugüne dek bini aşkın müşterinin 7 bin 500'den fazla internet sitesi için 2 milyondan fazla makale üretti. %100 iade garantisi gibi müşteri memnuniyetini önceleyen uygulamalarla, tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarına tam anlamıyla yanıt vermeyi başarıyor ve memnuniyeti en üst seviyeye çıkarıyoruz. Bugüne dek beş farklı sürümü yayımlanan ve her geçen gün geliştirdiğimiz FatGPT'yi müşteri ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirmeyi sürdürüyoruz."