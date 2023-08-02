Yanan ormanları havadan yeşertecek buluş

- Sivas'ta lise öğrencileri yanan ormanları havadan atılacak tohumlarla yeniden yeşertecek insansız hava aracı geliştirdi

SİVAS - Sivas'ta lise öğrencileri, orman yangınlarının tahrip ettiği arazileri yeniden ağaçlandırmak için proje tasarladı. Öğrenciler, ürettikleri insansız hava aracı ile havadan ağaç tohumu atmayı hedefliyor.

Türkiye'de yaz aylarının gelmesiyle başlayan orman yangınlarına Sivaslı öğrenciler çözüm buldu. Sivas Bilişim Teknolojileri Lisesi öğrencileri yanan ormanların ulaşılması güç yerlerini ağaçlandırmak için Tarımsal İnsansız Hava Aracı üretti.

5 Kilogramağırlığa kadar taşıyabilen TİHA, gövdesinin altında bulunan hazneden ağaç tohumları bırakıyor. 6 adet kanadı bulunan dron, orman yangınlarının tahrip ettiği arazide görev almayı bekliyor.

"İnsanların ulaşamadığı bölgelerde mutlaka işe yarayacak bir proje"

Projede öncülük eden öğretmen Sedat Sönmez TİHA'nın teknik özelliklerinden bahsederek yangınlardan sonra insanların çok işine yarayacak bir proje olduğundan bahsederek, "Projemiz sarp ve dağlık arazilere ağaç tohumlarını atmaya yarayan İnsansız Hava Aracı geliştirmekti ve biz bunun için 6 kanatlı bir İHA geliştirdik. Üzerinde bazı sensörlerin ve yapay zekanın bulunduğu ve otonom özelliği olan insansız hava aracı bu. Bu TİHA'mız haznesine doldurduğumuz günü şartlarına veya o bölgenin ekolojik sitemine göre atılabilecek kara çam tohumu, meşe tohumu gibi tohumları özel haznesine yükleyip daha sonra insanların ulaşamadığı bölgelerde ağaçlandırma faaliyetlerine katkı sağlamak. Gündemimizde sürekli orman yangınları var ve geçen hafta ülkemiz yine bir orman yangınıyla baş etti. Bizler de amacı ağaç tohumu atmak, orman yangınlarının olduğu alanlarda insanların ulaşamadığı bölgelerde mutlaka işe yarayacak bir proje" dedi.

"Yapay zeka işini yüklendim"

Projede görev alan Muhammed Korkut isimli öğrenci, dronun yapay zeka ve tohum analizi işini üslenerek, "Ben bu ekibe girdiğimde yapay zeka işini yüklendim. Buradaki yazılımı görüntü işleme teknolojisini kullanarak tohumların uygun şartlarda atılma görevi bana aitti. Bu TİHA'nın üzerindeki tüm yapay zeka kodlaması, verilerin işlenmesi gibi alanları da ben yaptım" dedi.

"Bu proje ile birlikte oturdukları yerden tohum işlemi yapılır"

Caner Demir isimli öğrenci ise geliştirdikleri proje ile yanan ormanları oturdukları yerden yeşertebileceklerini söyleyerek, "3D tasarım, birleştirme ve test süreçlerinde yer aldım. 3D tasarımını program üzerinden kendimiz geliştirdik ve 3D yazıcılarla ürettik. Dron'un tohum atma işlemini ve tohum haznesini modüler olarak tasarladık. Birkaç malzemesini sipariş ettik ve birleştirme işlemi yaptık. Dağlık alanda meydana gelen yangınlardan sonra insanlar oraya gitmek ve ağaç dikmek için çabalayacak ama bu proje ile birlikte oturdukları yerden tohum işlemi yapılır" ifadelerini kullandı.