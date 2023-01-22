Xiaomi telefonlarda varsayılan tarayıcı nasıl değiştirilir?

Dünyanın en önemli akıllı telefon markalarından birisi olan Xiaomi, ülkemizde de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip. Şirket, Android tabanlı ürünleriyle kullanışlı bir arayüz sunuyor. Bu içeriğimizde Xiaomi akıllı telefonlarda tarayıcı değiştirme nasıl yapılır ondan bahsediyoruz.

İşte Xiaomi tarayıcı değiştirme adımları!

Öncelikle kullanmak istediğiniz tarayıcıyı Xiaomi akıllı telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Öte yandan birçok modelde Google Chrome ve mi Browser yüklü bir şekilde gelir. Ancak bunlar dışında bir uygulama kullanmak isterseniz Play Store'a uğramanız gerekir.

Kullanmak istediğiniz uygulamayı yükledikten sonra adımlara başlıyoruz;

-İlk olarak "Ayarlar" bölümüne gitmelisiniz. Buradan "Uygulamalar" sekmesine tıklayın.

-Menüde bulunan "Uygulamaları yönet" seçeneğine dokunun.

-Karşınıza çıkan arayüzün sağ üst tarafında bulunan üst kısımda bulunan üç nokta sembolünü tıklayın.

-Buradaki seçeneklerden "Varsayılan uygulamalar" seçeneğine dokunun. Karşınıza çıkan "Tarayıcı" kısmına tıklayınız.

-Bu kısımda telefonunuzda bulunan tarayıcı uygulamaları görünecek. Kullanmak istediğiniz tarayıcıya tıklayın. Seçiminiz Mavi tik ile gösterilecek. Bu işlemlerden sonra artık Xiaomi tarayıcı değiştirme işlemini tamamlamış oluyorsunuz.

Android işletim sistemini kullanan Xiaomi, geçtiğimiz Aralık ayında yeni işletim sistemi MIUI 14'ü tanıttı. bir takım güvenlik ve gizlilik iyileştirmelerini beraberinde getiren MIUI 14, 2023 yılının ilk çeyreği içerisinde Xiaomi telefonlar ile buluşacak.