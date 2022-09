Xbox Game Pass Eylül oyunları hayal kırıklığı yarattı

Microsoft, Xbox Game Pass için Eylül kataloğunu açıkladı. Eylül ayında Game Pass abonelerine sunulacak oyunlar arasında Disney Dreamlight Valley: Founder's Edition, Opus Magnum ve Metal: Hellsinger gibi farklı yapımlar var. Ayrıca Eylül'de Game Pass'ten ayrılacak oyunlar da belli oldu.

Xbox Game Pass, Eylül'de hangi oyunları alacak?

Xbox Game Pass kataloğu genişlemeye devam ediyor. 6 Eylül'den başlayarak kütüphaneye toplamda sekiz oyun eklenecek. Bugün itibarıyla oynayabileceğiniz oyunlar arasında ise Disney Dreamlight Valley: Founder's Edition, Opus Magnum ve Train Sim World 3 bulunuyor.

Eylül ayında Game Pass'e sunulan yapımlar simülasyondan aksiyona kadar farklı kategorilerden geliyor. Tüm oyunlar dikkat çekici olsa da, abonelerin merakla beklediğini düşündüğümüz bir yapım bulunmuyor. Eylül'de kütüphaneden A Plague Tale: Innocence ve Final Fantasy XIII gibi oyunlar kaldırılacak.

https://shiftdelete.net/xbox-game-pass-friends-family

Xbox Game Pass eklenen oyunlar (Eylül 2022)

Disney Dreamlight Valley: Founder's Edition (Bulut/Konsol/PC) – 6 Eylül

Opus Magnum (PC) – 6 Eylül

Train Sim World 3 (Konsol ve PC) – 6 Eylül

Ashes of the Singularity: Escalation (PC) – 13 Eylül

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (Bulut/Konsol/PC) – 13 Eylül

You Suck at Parking (Bulut/Konsol/PC) – 14 Eylül

Despot's Game (Konsol ve PC) – 15 Eylül

Metal: Hellsinger (PC ve Xbox Series X) – 15 Eylül

Aboneler ayrıca Dead by Daylight, Grounded, The Elder Scrolls Online, Halo Infinite gibi popüler oyunlar için yeni güncellemeler, DLC'ler ve ek indirimler alacak.

Xbox Game Pass kaldırılan oyunlar (Eylül 2022)

A Plague Tale: Innocence (Bulut, Konsol, ve PC)

Aragami 2 (Bulut, Konsol, ve PC)

Bug Fables: The Everlasting Sapling (Bulut, Konsol, ve PC)

Craftopia (Bulut, Konsol, ve PC)

Final Fantasy XIII (Konsol ve PC)

Flynn: Son of Crimson (Bulut, Konsol, ve PC)

I Am Fish (Bulut, Konsol, ve PC)

Lost Words: Beyond the Page (Bulut, Konsol, ve PC)

Mighty Goose (Bulut, Konsol, ve PC)

SkateBird (Bulut, Konsol, ve PC)

The Artful Escape (Bulut, Konsol, ve PC)

Yukarıda yer alan oyunların 15 Eylül'den itibaren kütüphaneden ayrılacağını belirtmekte fayda var.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.