Microsoft, Windows işletim sisteminden daha fazla para kazanmak istiyor. Bunun için şirketin, son birkaç aydır reklam göstermek için çalışmalar yürüttüğü zaten biliniyordu. Kısa süre önce ise firmanın bunun için testlere başladığı ortaya çıktı. Peki Windows'ta reklam nasıl görünecek? İşte konu ile ilgili tüm ayrıntılar…

Microsoft, Windows 11 Başlat menüsüne reklam ekliyor!

Microsoft, yakın zamanda Windows 11 için yayınladığı yeni güncelleme ile Başlat menüsünde reklam gösterimini test etmeye başladı. Beta kullanıcılar tarafından fark edilen bu değişiklik, oldukça dikkat çekti. Şu şekilde görünüyor;

Bir Windows 11 kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüsünde, Başlat menüsünün "Önerilenler" bölümünde Opera tarayıcısının reklamının yer aldığı görülüyor. Reklam, "Promosyon" yazılı özel bir belirteç ile işaretlenmiş. Böylelikle reklam olduğu anlaşılıyor.

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Aktarılan bilgilere göre kullanıcılar, bu reklamı devre dışı bırakma seçeneğine sahip olacaklar. Yani Ayarlar üzerinden kapatılabilecek. Bu da kullanıcı deneyimi açısından özgürlük sunulduğunu gösteren önemli bir detay.

Microsoft'un reklam gösterimini tüm Windows 11 kullanıcıları için ne zaman devreye alacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Tahminler, önümüzdeki haftaları gösteriyor. Tabii şirket, kullanıcılardan tepki çekmesi halinde bundan vazgeçebilir. Zira daha önce benzer bir durum yaşandı.

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Peki siz Microsoft'un Windows 11 kullanıcılarına reklam göstermeye başlayacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.