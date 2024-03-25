Volkswagen fiyat listesi [2024 Mart]

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye'de en çok sevilen markalar arasında yer alıyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen yeni Passat modelinin yanı sıra elektrikli modelleriyle de ön plana çıkan markanın en çok merak edilen konularından biri de fiyat listesi. İşte sizler için derlediğimiz 2024 Mart ayı güncel Volkswagen fiyat listesi haberimiz…

Güncel Volkswagen fiyatları!

Volkswagen, 2023 ve 2024 model olan birçok aracını şu an bayilerinde satmakta. Bahsettiğimiz otomobiller, binek araç sınıfında ve sizin ihtiyacınıza göre şekilleniyorlar. İçeriğimizdeki fiyatlar "tavsiye edilen anahtar teslim" fiyatlarıdır. Bayiler farklı fiyatlardan satış yapıyor olabilir. Bununla ilgili kesin bilgi alabilmek için bayiye gitmeden önce telefonla fiyat bilgisini sorabilirsiniz.

Volkswagen Polo fiyat listesi

Model DonanımFiyat Polo 1.0 80 PS ManuelImpression?1,109,000.00Polo 1.0 TSI 95 PS ManuelLife?1,230,000.00Polo 1.0 TSI 95 PS DSGLife?1,326,000.00Polo 1.0 TSI 95 PS DSGStyle?1,530,000.00

Yeni Volkswagen T-Cross fiyat listesi

Model DonanımFiyat Yeni T-Cross 1,0 TSI 115 PS ManuelLife?1,493,000.00Yeni T-Cross 1,0 TSI 115 PS DSGLife?1,669,000.00Yeni T-Cross 1,0 TSI 115 PS DSGStyle?1,770,000.00Yeni T-Cross 1,0 TSI 115 PS DSGR-Line?1,836,000.00

Volkswagen Taigo fiyat listesi

Model DonanımFiyat Taigo 1.0 TSI 95 PS ManuelLife?1,420,000.00Taigo 1.0 TSI 110 PS DSGLife?1,617,000.00Taigo 1.0 TSI 110 PS DSGStyle?1,821,000.00Taigo 1.0 TSI 110 PS DSGR-Line?1,900,000.00Taigo 1.5 TSI 150 PS DSGStyle?1,939,000.00Taigo 1.5 TSI 150 PS DSGR-Line?2,075,000.00

Volkswagen Golf fiyat listesi

ModelDonanımFiyat Golf 1.0 TSI 110 PS ManuelImpression?1,374,000.00Golf 1.0 eTSI 110 PS DSGLife?1,634,000.00Golf 1.0 eTSI 110 PS DSGStyle?1,843,000.00Golf 1.0 eTSI 110 PS DSGR-Line?1,918,000.00Golf 1.5 eTSI 150 PS DSGStyle?1,962,000.00Golf 1.5 eTSI 150 PS DSGR-Line?2,094,000.00

Chery fiyat listesi! [2024 Mart]

Volkswagen Golf GTI fiyat listesi

Model DonanımFiyat Golf 2.0 TSI 245 PS GTI DSGGTI?3,053,000.00

Volkswagen Golf R fiyat listesi

Model DonanımFiyat Golf R 2.0 TSI 320 PS R 4M DSGR?4,088,000.00

Volkswagen T-Roc fiyat listesi

Model DonanımFiyat T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSGLife?1,805,000.00T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSGStyle?1,947,000.00T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSGR-Line?2,170,000.00

Volkswagen Tiguan fiyat listesi

Model DonanımFiyat Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSGLife?2,004,000.00Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSGElegance?2,346,000.00Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSGR-Line?2,501,000.00Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSGElegance?3,520,000.00Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSGR-Line?3,769,000.00

Yeni Volkswagen Passat fiyat listesi

ModelDonanımFiyat Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS Business DSGBusiness?2,433,000.00Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS Elegance DSGElegance?2,713,000.00Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS R-Line DSGR-Line?2,787,000.00Yeni Passat 2.0 TDI SCR 193 PS Elegance 4M DSGElegance?4,215,000.00Yeni Passat 2.0 TSI 265 PS R-Line 4M DSGR-Line?4,240,000.00Yeni Passat 2.0 TDI SCR 193 PS R-Line 4M DSGR-Line?4,318,000.00

Yeni Volkswagen Touareg fiyat listesi

Model DonanımFiyat Yeni Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION TiptronikElegance?8,148,000.00Yeni Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION TiptronikR-Line?8,508,000.00

Peki siz Volkswagen fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce otomobil fiyatları uygun mu yoksa pahalı mı? Görüşlerinizi bizimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Daha fazla ShiftDelete.Net içeriğinden haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz…