Vodafone Business, 'Dijital Ayna' ile müşterilere anlık makyaj deneyimi sunuyor

Vodafone Business, 'Dijital Ayna' çözümü ile müşterilerinin istedikleri makyajı anlık olarak yüzlerinde görmelerini sağlıyor. Ayrıca tırnak bakımı, oje simülasyonu ve cilt analizi için de kullanılabilen bu teknoloji, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirildi.

Vodafone Business, 'Dijital Ayna' çözümü ile müşterilerinin, istediği makyajın rengini, tonunu makyaj yapılmadan önce anlık görüntü işleme ile dijital ayna üzerinden kendi yüzlerinde görebileceklerini duyurdu. Akıllı cihazlar üzerinden tırnak bakımı ve oje simülasyonu da yapılabilirken, cilt analizi için ürün önerisi de alınabildiği belirtildi.

Vodafone Business, KOBİ'lerde dijital dönüşüm ve kadın girişimcileri desteklemek adına kadın girişimci ve dijital makeup artist İzel Kasap ile 'Dijital Ayna' projesini hayata geçirdi. İzel Kasap'ın makyaj atölyesinde teknolojiyle makyajın birleşimini ve yansımasını müşterilere sunulacağı belirtildi.

"OJENİN ELLERİNDE NASIL DURACAĞINI DA ÖNCEDEN GÖREBİLİYOR"

Proje ile ilgili olarak Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, "Proje kapsamında 4G IoT M2M'ler, görüntü işleme yazılımı ile entegre çalışarak müşterilerin deneyimlediği akıllı aynalardaki platform üzerinden anlık sonuç veriyor. Vodafone Business, akıllı ayna ve 4G teknolojisini kullanarak, müşterilerin istediği makyajın rengini, tonunu anlık olarak yüzünde görmesini sağlıyor. Müşteriler aynı şekilde beğendikleri ojenin ellerinde nasıl duracağını da önceden görebiliyor. "Ayna Ayna Söyle Bana, Vodafone'dan Daha Teknolojik Çözüm Sunan Var mı Bu Dünyada?" sloganıyla hayata geçirdiğimiz bu projede müşteriler, karar verdikleri makyajı İzel Kasap'ın makyaj stüdyosunda gerçek makyaja dönüştürebilecek" diye konuştu.

"MAKYAJ FİLTRELERİNİN DAHA GELİŞMİŞ HALİNİ DENEYİMLEMELERİNİ SAĞLIYORUZ"

Dijital makeup artist İzel Kasap ise "Sürdürülebilirlik ve verimlilik dijitalleşme ile mümkün. Stüdyoda makyaj malzemelerini deneyimlemek yerine dijitalde yaratılan deneyim, bize maliyet avantajı sağlarken malzemelerin kullanım süresini de uzatıyor. Buna bağlı olarak atık miktarı da en aza indirgeniyor. Özellikle 18-25 yaş arası gençler sosyal medyada makyaj filtrelerini çok kullanıyor. Vodafone Business ile hayata geçirdiğimiz Dijital Ayna ile makyaj filtrelerinin daha gelişmiş halini müşterilerimizin gerçek bir makyaj stüdyosunda deneyimlemelerini sağlıyoruz. Uygulamayı hayata geçirdiğimizden itibaren bu teknolojiyi deneyimlemek için stüdyomuza gelen müşteri sayısında yüzde 20'lik bir artış oldu. Makyaj esnasında bekleme alanında bu teknolojinin diğer kullanıcılar tarafından da deneyimlenmesi, potansiyel olarak bir sonraki makyaj randevusunda yüzde 30'luk bir ön kayıt artışı yaratarak kısa sürede toplam ciroda yüzde 15'lik bir iyileşme sağladı" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL AYNA HİZMETİ HAKKINDA

Marka tarafından şu bilgiler paylaşıldı:

"Dijital Ayna hizmeti ile stüdyo içerisinde yer alan ekranlarda IoT platformu ve görüntü işleme sistemleri üzerinden müşteriler kendilerine yapılacak makyajı öncesinden seçerek anlık görüntü işleme ile kendi yüzlerinde görebiliyorlar. Böylelikle Dijital Ayna teknolojisinin öngörüleri ile yeni nesil makyaj atölyesi konseptinden hizmet almış oluyorlar. Aynı zamanda akıllı ekranlar üzerinden tırnak bakımı ve oje simülasyonu da yapılabiliyor ve sonrasında reel uygulamaya geçiliyor. Akıllı ekranlar üzerinden cilt analizini de görüntü işleme ile yapan uygulama, kişiye bakım için ürün önerisinde bulunabiliyor."