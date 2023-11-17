Gün boyunca en az bir kere de olsa birisiyle telefon görüşmesi yapıyoruz. Ancak bazen yoğun iş temposu ya da sessize alma gibi durumlardan ötürü gelen aramalara yanıt veremiyoruz. Bu sırada gelen aramaları ise yönlendirerek vakit kaybı yaşamayı önlemek mümkün. Peki, Vodafone arama yönlendirme nasıl yapılır?

Gün boyunca en az bir kere de olsa birisiyle telefon görüşmesi yapıyoruz. Ancak bazen yoğun iş temposu ya da sessize alma gibi durumlardan ötürü gelen aramalara yanıt veremiyoruz. Bu sırada gelen aramaları ise yönlendirerek vakit kaybı yaşamayı önlemek mümkün. Peki, Vodafone arama yönlendirme nasıl yapılır?

Vodafone arama yönlendirme nasıl yapılır?

İş hayatında veya günlük hayatta bazen dışarı çıkmamız gereken durular olabiliyor. Böyle durumlarda gelen aramaları kaçırmamak için belirlediğimiz bir kişinin numarasına yönlendirme yapmak mümkün. Böylece gelen aramalar otomatik bir şekilde belirlediğiniz kişilere gider.

Günümüzde oldukça sık kullanılan yöntemlerden biri olan arama yönlendirmenin nasıl yapılacağını bilmeyen kullanıcılar da var. Bu yazımızda da Vodafone kullanıcılarının arama yönlendirme işlemini nasıl yapacaklarını anlattık. İşte Vodafone kullanıcılarını arama yönlendirme için yapması gerekenler!

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Vodafone müşterileri arama yönlendirme ayarlarını kolay bir şekilde yapabiliyor. Yapmanız gerekenler şu şekilde:

İlk olarak Online Self Servis'e girin.

Burada yer alan menüden Telefon ve Hat İşlemleri kısmında girin.

Ardından Telefon Yönlendirme sekmesine tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranda seçtiğiniz GSM numarasının yönlendirmesine aktive etmeniz mümkün.

Eğer bu yöntemi denemek istemiyorsanız telefon menüsünü kullanarak aşağıda yer alan kodlarla da yönlendirme yapmanız mümkün. Bu kodlar ise şu şekilde:

Tüm aramalar için yönlendirme: **21*05xxxxxxxxx#

Size ulaşılamayan durumlar için yönlendirme: **62*05xxxxxxxxx#

Cevap veremediğiniz durumlar için yönlendirme: **61*05xxxxxxxxx#

Telefonunuz meşgul olduğunuzda yönlendirme: **67*05xxxxxxxxx#

Yönlendirmeyi aktif etmenizin yanı sıra yönlendirmenizi iptal etmek de mümkün. Bunun için de uygulamanız gereken yöntem benzer şekilde. İşte arama yönlendirme işlemlerini iptal etmek için yapmanız gerekenler şu şekilde:

Tüm aramalar için yönlendirmenin iptali: ##21#

Size ulaşılamayan durumlar için yönlendirmenin iptali: ##62#

Cevap veremediğiniz durumlar için yönlendirmenin iptali: ##61#

Telefonunuzun meşgul olduğu durumlar için yönlendirmenin iptali: ##67#