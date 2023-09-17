Vivo Y17s Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Vivo, uygun fiyatlı yeni akıllı telefon modeli Y17s'i piyasaya sürdü. Modelin özellikleri ve fiyatı merak konusu oldu.

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Vivo, kısa süre önce yeni Y17s modelini sessiz sedasız piyasaya sürdü. Hiçbir tanıtımı bile yapılmayan bu model, uzun bir süredir sızıntıları ile merak uyandırıyordu. İşte uygun fiyatlı Android telefon olan Vivo Y17s özellikleri ve fiyatı…

Vivo Y17s özellikleri ve fiyatı

Vivo Y17s modeli, 6.56 inç boyutunda ve 1612 x 720 piksel çözünürlüğünde IPS LCD bir ekrana sahip. 60 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 840 nit seviyesinde parlaklık sunuyor. Ayrıca her bir inç başına 269 piksel düşüyor.

Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. Bu yonga setine LPDDR4x tipinde 6 GB RAM ve eMMC 5.1 biçimine sahip 128 GB depolama eşlik ediyor. Depolama alanını yetersiz bulanlar için MicroSD kart desteği ile kapasitenin artırılabileceğini belirtmek gerekiyor.

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Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına ev sahipliği yapan akıllı telefonun arka kasasında ise iki tane kamera yer alıyor. Bunlar sırasıyla 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel bokeh lens şeklinde.

Android 13 tabanlı FunTouch OS 13 işletim sisteminde çalışan Vivo Y17s modeli, 15 W şarj destekli 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç alıyor. Akıllı telefon, bu batarya ile 19,67 saat boyunca YouTube üzerinden video izleme süresi vaat ediyor.

5G ve NFC bağlantısını ne yazık ki desteklemeyen model; Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve GPS bağlantı seçeneklerine sahip. Öte taraftan USB Type-C port yuvası bulunuyorken, su sıçramalarına karşı koruma olduğunu da belirtelim.

Vivo Y17s modeli teknik özellikleri;

ÖzellikDeğer Ekran: 6.56 inç IPS LCD 1612 x 720 piksel çözünürlük 60 Hz yenileme hızı 840 nit parlaklık 269 PPI piksel yoğunluğuİşlemci: MediaTek Helio G85RAM: 6 GB – LPDDR4xDepolama: 128 GB – eMMC 5.1Ön Kamera: 8 MegapikselArka Kameralar: – 50 Megapiksel ana kamera – 2 Megapiksel bokeh lensİşletim Sistemi: Android 13 tabanlı FunTouch OS 13Batarya: 5.000 mAh – 19,67 saat video izleme süresiŞarj: 15 W: Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPSBağlantı Portu: USB Type-CRenk Seçenekleri: Mor, YeşilBoyutlar ve Ağırlık: 163.74 × 75.43 × 8.09 mm 186 gramDiğer: MicroSD kart desteği su sıçramalarına karşı koruma (IP54)

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Vivo Y17s modelinin fiyatı ise 146 dolar olarak belirlendi. Akıllı telefonun yakın zamanda diğer Asya ülkelerinde de piyasaya sürülmesi bekleniyorken, Türkiye'de satılıp satılmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Fakat markanın ülkemizdeki faaliyetlerini göz önünde bulundurursak, bu ihtimalin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Vivo Y17s özellikleri ve fiyatı beklentilerinizi karşıladı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.