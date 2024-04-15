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vivo V30 Türkiye'de Satışa Sunuldu

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vivo'nun merakla beklenen yeni modeli vivo V30, Türkiye pazarında yerini aldı. Özellikle uzun süreli kullanım vaadi ile dikkat çeken cihaz ile sunulan 4 yıl pil sağlığı garantisi, büyük bir güven unsuru. Ayrıca vivo V30, teknik özellikleri, fiyatı ve kamera yetenekleriyle de öne çıkıyor.

vivo V30 teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı

vivo V30, 6.78 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip ve 1.5K çözünürlük sunuyor. Bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 452 PPI piksel yoğunluğu ile keskin ve akıcı bir görüntü kalitesi sağlıyor. 2800 nit tepe parlaklığı ise gün ışığında bile net bir okunurluk vaat ediyor.

Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 3 işlemciden güç alıyor ve Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. 80W kablolu şarj desteğine sahip olan 5.000 mAh kapasiteli bataryası kullanıcılara uzun süreli kullanım imkanı sunarken, vivo'nun özel batarya teknolojisi sayesinde 4 yıl süresince pil sağlığını koruma garantisi veriyor.

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vivo V30, özellikle kamera teknolojileriyle de dikkat çekiyor. Arka tarafında 50 Megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera ve aynı çözünürlükte ultra geniş açılı bir kamera bulunuyor. Bu kameralar, düşük ışıkta bile yüksek kalitede fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor. Ön tarafta ise yine 50 Megapiksel özçekim kamerası yer alıyor. Bu da net ve detaylı selfie için ideal.

Ayrıca arka kameranın altında bulunan ve geleneksel flaşlara alternatif olarak geliştirilen Star Işığı özelliği, stüdyo kalitesinde portre çekimleri yapmanıza olanak tanıyor. Bu, özellikle düşük ışık koşullarında ve gece çekimlerinde fark yaratıyor.

vivo V30'un 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip versiyonu Türkiye'de 26 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Daha yüksek depolama kapasitesine sahip olan 512 GB modeli ise 29 bin 999 TL'den kullanıcılarla buluşuyor.

vivo V30 teknik özellikler:

Ekran: 6,78 inç, 2.800×1260, AMOLED, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 (3. Nesil)

Bellek: 12 GB + 12 GB Genişletilmiş RAM

Depolama: 256 GB / 512 GB ROM

Arka kamera: 50 MP VCS Gerçek Renk Ana Kamera, OIS, 50 MP Otomatik Odaklamalı (AF) Ultra Geniş Açılı Kamera, 119° FOV

Ön kamera: 50 MP Otomatik Odaklamalı (AF) Grup Selfie Kamerası, 92° FOV

Batarya: 5.000 mAh, 80W FlashCharge, 48 dakikada yüzde 100 Şarj

Boyut ve Ağırlık: 164,36 × 75,1 × 7,45 mm – 186 g

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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