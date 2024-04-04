Üye Girişi
Haberler

Vestel Mobilite, Mobilite ve Enerji Depolama Alanlarında Yeni Bir Adım Attı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vestel, mobilite ve enerji depolama alanlarında yeni bir adım attı. Şirket, bu iki alanı kapsayan çalışmalarını "Vestel Mobilite" adı altında birleştirdiğini duyurdu. Elektrikli araçlar, şarj istasyonları ve batarya depolama sistemleri gibi geleceğin vazgeçilmez teknolojilerine odaklanan şirket, bu sayede önümüzdeki üç yıl içinde şirket değerini milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyor.

Vestel Mobilite ile neler hedefleniyor?

Vestel CEO'su Ergün Güler'in açıklamalarına göre, elektrikli araç pazarının önümüzdeki yıllarda büyük bir ivme kazanması bekleniyor. Güler, 2030 yılına kadar elektrikli araç satışlarının toplam araç satışlarının yüzde 45'ine ulaşacağını öngörüyor.

Bu durum, elektrikli araçlar için gerekli olan şarj istasyonları ve otomotiv elektroniğine olan talebi artıracak. Vestel, bu alanda Avrupa ve Türkiye pazarında önemli bir oyuncu olmayı amaçlıyor ve şimdiden birçok ülkeye ihracat yapıyor.

Vestel, Samsung ve LG'ye karşı 21 milyar TL'lik davayı kazandı

Teknolojik değişimlere paralel olarak gelişen yeni araç ekosisteminde de önemli bir tedarikçi rolünü üstleniyor. Elektrikli araçların iç ekranları ve elektronik kontrol üniteleri gibi birçok alanda yenilikçi ürünler sunuyor. Özellikle mini LED ekran teknolojisi kullanılarak üretilen araç içi ekranlar, canlı ve parlak renkleri ile dikkat çekiyor.

Enerji depolama çözümleri alanında da iddialı olan Vestel, yenilenebilir enerji kaynakları için geliştirdiği batarya ve enerji depolama sistemleri ile sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedefliyor. Şirket, telekomünikasyon sektöründen, konut ve ticari alanlara kadar geniş bir yelpazede enerji depolama çözümleri sunuyor. Vestel, bu alanda da önümüzdeki yıllarda büyük bir pazar payı elde etmeyi planlıyor.

Vestel, elektronik sektöründeki deneyimini mobilite alanında da kullanarak, elektrikli araç şarj istasyonlarından, ultra hızlı şarj uygulamalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Şirket, sadece binek araçlara değil, toplu taşıma araçlarına da hizmet verecek şarj çözümleri üzerinde çalışıyor.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Vestel, elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemleri gibi alanlarda yaptığı yatırımlarla, geleceğin teknolojilerine yön veriyor. Şirket, bu sayede hem Türkiye'de hem de dünyada önemli bir konuma sahip olmayı hedefliyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Vestel Enerji Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti son bölümde ne oldu? Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı? 9 GÜN TATİL NE ZAMAN 2024: 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün tatil ayın kaçında? Dede Korkut kimdir? Dede Korkut ne zaman, nerede yaşamıştır? Dede Korkut hikayeleri nedir? Bayram namazı saat kaçta 2024? Şırnak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! 2024 Ramazan Bayramında hava nasıl olacak? Bayramda hava yağmurlu mu, güneşli mi? İğne orucu bozar mı diyanet? Diyanet'e göre iğne orucu bozuyor mu? NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? 2024 Nisan ayı kira artışı ve kira zammı ne kadar olur? Akbank çöktü mü? 4 Nisan Perşembe Akbank neden açılmıyor, sorun mu var? Akbank para gönderemiyorum? Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir Gecesinde nasıl namaz kılınır, kaç rekat? Arefe günü kargolar açık mı 2024? 9 Nisan Arefe günü, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo dağıtım yapıyor mu? 8 NİSAN AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI: 8 Nisan bankalar pazartesi açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı kaça kadar çalışıyor? 8 Nisan Pazartesi Resmi Tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi? 8 Nisan bankalar, kargolar, eczaneler açık mı? Bayramda otoyollar ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramında otoyollar, vapurlar, köprüler ücretsiz mi? Bayram ne zaman başlıyor? Bayramın 1.,2.,3. günleri hangi günler? Okullar ve iş yerleri bayramda kaç gün tatil? Emekli maaşları bayramdan önce verilecek mi? 2024 Nisan ayı emekli maaşı ne zaman yatar, ayın kaçında? Emekli ödeme günleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title