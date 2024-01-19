Uzaya gitseniz ilk sözünüz ne olurdu?

Yorumlar (12)
uzaya gitsem ilk sözüm bunun için harcadığınız paraya yazık bu parayı emeklilere dul ve muhtaç yetimlere verseydiniz derdim
istikbal göklerdedir demem. allahuekber derdim.
Ata'mın sözünün üstüne yok.Tee 100 yıl önce göstermiş yolu:))
Seçim öncesi duygu Pompalamak, Yapay Gündem derdim ne dicem… Aç gine Aç okadar
Yüce Ata'mızın sözü elbet de
işallah kaçak çay demlerim derdim :)
Mangal var mı ?
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