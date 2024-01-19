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Uzaya gitseniz ilk sözünüz ne olurdu?

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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri "Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" oldu. Peki siz uzaya gitseniz ilk sözünüz ne olurdu? Aşağıya yorum olarak yazın, en beğenilenleri Haberler.com sosyal medya hesabımızda paylaşalım...

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji

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Yorumlar (12)

sade vatandaş:

uzaya gitsem ilk sözüm bunun için harcadığınız paraya yazık bu parayı emeklilere dul ve muhtaç yetimlere verseydiniz derdim

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haksız mıyım:

istikbal göklerdedir demem. allahuekber derdim.

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UMTES MEKANİK:

Ata'mın sözünün üstüne yok.Tee 100 yıl önce göstermiş yolu:))

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Fatih Sahin:

Seçim öncesi duygu Pompalamak, Yapay Gündem derdim ne dicem… Aç gine Aç okadar

3
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yanıtYanıtla
HAYRETTİN ŞÖLEN:

Yüce Ata'mızın sözü elbet de

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Azim dental:

işallah kaçak çay demlerim derdim :)

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Vscorpion:

Mangal var mı ?

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Birileri:

Yurtta sulh, cihanda sulh!

1
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Alper KILIÇ:

Ateş varmı çakmak almayı unutmuşum?

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Feyza Yildiz:

Yerde, gökte,kainatın her zerresinde ALLAH'U EKBER

0
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