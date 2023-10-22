USB-C'li Apple Pencil hayal kırıklığı mı? İşte Apple Pencil satın alma rehberi!

1. nesil Apple Pencil mı yoksa 2. nesil mi veya USB-C'li model mi? Hangi Apple Pencil size göre? Rehberimiz haberimizde...

Bildiğiniz gibi bu hafta içerisinde sürpriz bir şekilde USB-C'li 3. nesil Apple Pencil satışa çıktı. iPad'ler ile beraber gelmesini beklediğimiz Apple Pencil serisinin yeni modeli USB-C şarj soketi ile birlikte geldi. Peki bu yeni model sahip olduğu eksiklikler sebebiyle bir hayal kırıklığı mı? Hangi Apple Pencil'ı almak sizin için daha mantıklı? İşte hem Apple Pencil nesillerini karşılaştırdığımız hem de satın alma konusunda bir rehber niteliğine sahip haberimiz ve detayları…

Hangi Apple Pencil size göre? İşte Apple Pencil satın alma rehberi!

Haber içerisinde hem sizin hangi özellikler yönünden kıyasladığımızı daha rahat anlamanız hem de haber sonundaki fiyat listesinden fiyat-performans kıyaslamasını daha rahat yapabilmeniz açısından bölümler şeklinde ilerleyeceğiz. İlk etapta 1. nesil, 2. nesil ve USB-C'li (şimdilik 3. nesil diyebileceğimiz) modellerin ortak özelliklerini sıralayalım.

Apple tarafından "Mükemmel Piksel Hassasiyeti, Düşük Gecikme Süresi, Eğime Duyarlılık" özellikleri 3 nesil için de ortak olarak tutulmuş. Buradan sonra belirteceğimiz özellikler genel olarak 2 modelde var olup birinde olmayan özellikler. Bu sebeple "kullanıcı alanları" şeklinde bir sıralama yapmamız da gerektiğinden alan ve özellik odaklı yorumlayacağız.

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Apple Pencil serisinin 1. ve 2 nesli "Kuvvete Duyarlılık" özelliklerine sahip. Bu özellikle çizim yapan kullanıcılar için önemli çünkü bu özellik sayesinde hafif bir dokunuştan güçlü bir basma hareketine kadar uygulanan tüm kuvvet oranlarına duyarlı şekilde çizim tepkileri alıyoruz. Ayrıca gölgelendirme esnasında eğim hassasiyeti ile birlikte kullanılabiliyor. Bu özellik USB-C'li modelde maalesef yer almıyor.

Bir diğer özellik ise kullanıcıların "ya gerçekten gerekli mi" diyerek önemsemediği bir durum. Fakat kullanmaya başladıkça fark edeceksiniz ki gerekli. Apple Pencil ailesinin 2. ve USB-C'li nesli kullanmadığınız zamanlarda iPad'inize yapışarak kaybolma tehlikesi geçirmeden bekliyor. 1. nesil içinse bu özellik mevcut değil. Burada bu özellik ile birlikte gelen temassız şarj ise sadece 2. nesil kalemlerde var. 1. nesil kalem yapışmadığı için şarj olmuyor bu kabul edilebilir fakat USB-C'li nesil yapışmasına rağmen şarj olmuyor.

Ayrıca hem 1. nesil hem de USB-C'li nesil de kablosuz eşleme özelliğinden de mahrum. Bunların yanında bir de bu iki nesil "Çift Dokunuşla Araçlar Arası Geçiş" özelliğinden de muaf. Bunu bir tablo haline getirmemiz gerekirse tablo şu şekilde oluyor:

Özellik 1. Nesil 2. Nesil USB-C'li (3.) Nesil Mükemmel piksel hassasiyeti Var Var Var Düşük gecikme süresi Var Var Var Eğime duyarlılık Var Var Var Kuvvete duyarlılık Var Var Yok Manyetik yapışma özelliği Yok Var Var Kablosuz eşleşme ve şarj Yok Var Yok iPad Pro'da Apple Pencil ile dokunmadan algılama özelliği Yok Var Var Çift dokunuşla araçlar arasında geçiş Yok Var Yok Ücretsiz lazer baskı Yok Var Yok

Apple Pencil fiyat listesi!

İşte Apple Store Türkiye fiyat listesi:

1. nesil : 3 bin 213 TL

2. nesil : 3 bin 863 TL

USB-C'li : 2 bin 699 TL