United Airlines'ta sistem arızası krizi! Yüzlerce uçuş gecikti, yolcular uçaktan indirildi

ABD'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden United Airlines, 6 Ağustos Çarşamba gecesi yaşanan ulusal çaplı bir teknik arıza nedeniyle tüm uçuşlarını geçici olarak durdurdu. Yaşanan kesinti, birkaç saat içinde giderilmiş olsa da, etkileri yolcuları mağdur etti. Binden fazla uçuş gecikti, 40'tan fazlası iptal edildi.

UÇAKLARIN AĞIRLIK VE DENGE HESAPLAMALARINI YAPAN SİSTEM ÇÖKTÜ

United Airlines, krizin nedenine ilişkin yaptığı açıklamada "Bir teknoloji sorunu nedeniyle, United ana hat uçuşlarını kalkış havaalanlarında bekletiyoruz. Bu sorunu çözüme kavuşturmaya çalışırken bu akşam ek uçuş gecikmeleri beklenmektedir. Güvenlik en büyük önceliğimizdir ve yolcularımızı varış noktalarına ulaştırmak için çalışacağız." dedi.

Şirket, sistem arızasının uçakların ağırlık ve denge hesaplamalarını yapan bilgisayar sisteminden kaynaklandığını belirtti. United Airlines, kesintinin akşam 6'dan (TSİ 01.00) hemen sonra başladığını ve birkaç saat içinde çözüldüğünü belirtti.

FFA VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), United Airlines'ın yaşadığı teknoloji sorunundan haberdar olduklarını ve gerekli koordinasyonun sağlandığını açıkladı. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ise, yaşanan aksaklığın sadece United'ın sistemlerine ait olduğunu vurgulayarak, "Genel hava trafik kontrol altyapısıyla bir bağlantısı bulunmamaktadır" dedi.

"SİBER SALDIRI DEĞİL"

United Airlines, sistemdeki çöküşün ardından gündeme gelen siber saldırı iddialarını da yalanladı. Şirket, ABC News'e yaptığı açıklamada, problemin bir dış müdahaleyle değil, tamamen şirket içi bir sistem arızasıyla ilgili olduğunu doğruladı.

YOLCULARA OTEL VE YEMEK DESTEĞİ

Şirket, krizin etkilediği yolcular için otel konaklaması ve yemek desteği sağlandığını bildirdi. Ayrıca, havada olan uçakların varış noktalarına planlandığı şekilde ulaştığı, United Express uçuşlarının ise bu krizden etkilenmediği ifade edildi.

FAA tarafından yayımlanan bilgilere göre, United bazı büyük merkezlerde –Newark, San Francisco, Chicago, Denver ve Houston dahil– yer durdurma talebinde bulundu.

YOLCULAR UÇAKLARDAN İNDİRİLDİ

Sosyal medyada birçok yolcu, uçak içinde saatlerce bekletildiklerini, hatta bazı uçuşların kalkış öncesi iptal edilerek uçaklardan indirildiklerini yazdı.