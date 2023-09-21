Uçaklar pist haricine inebilir mi? Rus uçağı tarlaya nasıl indi?

Geçtiğimiz günlerde Rusya'daki bir hava yolu şirketine ait uçak tarlaya acil iniş yaptı. Peki bu zorunlu inişin dolaylı yoldan muhtemel sebebi neydi? Genelde havaalanlarındaki kendilerine özel olarak yapılmış pistlere oldukça yumuşak inişler yapan yolcu uçakları pist haricinde bir yere inebilir mi? Gelin bu olay üzerinden konunun detaylarına daha yakından bakalım.

Rus Ural Hava Yolları uçağı buğday tarlasına indi!

Rusya'lı Ural Hava Yolları'nın Soçi'den Omsk şehrine doğru uçan RA-73805 kuyruk tescilli 19 yaşındaki Airbus A320 model uçağı, uçuş esnasında hidrolik sistem arızasıyla karşı karşıya kaldı. Hayati bir arıza yaşayan uçak, Omsk Havalimanı pistinin kısa olmasından ötürü Sibirya'nın Novosibirsk bölgesine yönlendirildi.

Fakat uçak henüz yeni rotasına yönelmişken pilotlar acil durum ilan etti. Ardından pilotlar, yakıtında kritik seviyede olması neticesinde belirlenen havalimanına varmadan uçağın uygun bir tarlaya indirilmesine karar verdi.

Acil durum içinde uçağı kontrol eden pilotlar 159 yolcu ve 7 mürettebatla Novosibirsk şehrine yaklaşık 180 km mesafede gözlerine kestirdikleri bir buğday tarlasına acil iniş gerçekleştirdiler. İnişten sonra herhangi bir yaralanma ya da ölüm vakası olmadığı belirtilirken uçağın alışık olmadık şekilde toprak zemine inmesinden ötürü kanatlarında ve iniş takımlarında birtakım hasarlar oluştu.

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Fakat uçağın genel yapısı dağılmadı bir bütün halinde -tabir etmek gerekirse- tek parça ve sağsalim yere indi. Bu olaya ilişkin detaylar ilerleyen zamanlarda konunun uzmanı araştırmacıların soruşturmalarını neticelendirilmesiyle gün yüzüne çıkacaktır.

Olaya dair ilginç bir tesadüf ise dikkatlerden kaçmadı. Rus Ural Hava Yolları'nın bir Airbus A321 uçağı, Ağustos 2019'da Moskova'dan kalkış yaparken kuş sürüsüne girmiş sonrasında uçağın iki motoruda etkisiz hale gelmişti. Bu olayda da kokpit ekibi bir mısır tarlasına uçağı başarılı şekilde indirmişti.

Yaşanan bu tip olaylardan ötürü akıllara uçakların pist dışında bir mevkiye inmesinin ne kadar doğru ya da mümkün olduğu sorusu takılabilir. En son Ural Hava Yolları vakasında da gördüğümüz üzere uçaklar acil durumlarda pilotaj yeteneğiyle bu tip yerlere inebilir.

Fakat acil durumlarda böyle bir olayın gerçekleşmesi onca farklı senaryo ve yedek rota ya da uçuş planı arasından en düşük ihtimalli olanlarından biridir. Ancak uçağın hayati bir arıza yaşaması ve bunun neticesinde temel uçuş dinamiklerine etki edecek sistemlerin etkisiz hale gelmesi gibi bir senaryo dahilinde mecbur kalınırsa pilotlar, uçak ve yolcuların güvenliği için bu tip bir karar alabilir.

Öyle ki 2009 yılında filmlere konu olan US Airways'in 1549 sefer sayılı Airbus 320 serisi yolcu uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra kaz sürüsüne dalmış ve iki motorunuda kaybetmişti. Havada hiçbir itki kaynağı kalmayan uçak planör gibi süzülmeye başladı.

Uçağın kaptanı Chesley Sullenberger ve yardımcı pilot kritik bir kararla uçağı Hudson Nehri'ne doğru yöneltti ve büyük bir pilotaj kabiliyetiyle 155 yolcu taşıyan Airbus A320 uçağını Manhattan ile New Jersey arasında bir yerde bulunan Hudson Nehri'ne sağsalim indirmeyi başardı.

Havacılık alanında geniş yankı uyandıran bu olayın soruşturmaları neticesinde kokpit ekibi kahraman ilan edildi. Bu olaydan da anlaşılacağı üzere uçaklar pist haricinde bir mevkiye kolay kolay iniş yapmazlar. Durumun bu seviyeye gelmesi için onca yedek sistemin ve o sefere has muhtelif uçuş planlarının yetersiz kalması gerekir. Ayrıca US Airways olayında da bir yansımasının görüldüğü gibi pilotlar pek çok olası acil durum için bilhassa eğitim almaktadırlar.

Tarlaya inişin dolaylı sebebi savaş olabilir!

Rus havacılığı Ukrayna krizinin başlamasıyla pek çok batılı devlet tarafından uygulanan yaptırımlardan nasibini alıyor. Özellikle uçakların bakımları için gerekli yedek parça tedariği konusunda sıkıntı çeken Rus şirketler, ilginç ve riskli çözümler deniyor. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde yine farklı bir Rus hava yolu şirketinin bazı uçaklarını frensiz kullanma kararı almasıydı.

Uçakların emniyetli bir şekilde uçmasının ana şartlarından bir tanesi bakımlarının ilgili prosedürlere uygun ve kaliteli bir hizmetle yapılmasıdır. Savaşın patlak verdiği günlerden bu yana başta yedek parça olmak üzere uçakların bakımı konusunda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalan Ruslar, bazı uçakları parçalayarak parçalarını diğer uçaklara takma yoluna kadar gitmişti.

Bu açıdan bakıldığında bir arıza neticesinde tarlaya inen Ural Hava Yolları uçağınında bu durumu yaşamasının sebebinin bir bakım eksikliği olabileceği ve dolaylı yoldan Rusya-Ukrayna savaşının bu duruma zemin hazırladığı olası bir düşünce olarak akıllara gelebilir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce olayın sebebi nedir? Düşünce ve görüşelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsinizç.