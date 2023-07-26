Twitter, isim ve ikonik kuş logosunu kaldırarak yerine bir "X" yerleştirdi. Bu değişiklik şirketin hukuki ve finansal sorunlar yaşamasına neden olabilir. Yeni logo aynı zamanda ticari marka sorunlarına da yol açabilir.

Twitter, tamamen "X" olma yolunda ilerliyor. İsim ve ikonik kuş logosu şirketin San Francisco genel merkezinden kaldırıldı ve twitter.com'un tepesindeki mavi kuşun yerini bir "X" aldı. Yeni logo birçok kullanıcı tarafından tepki görürken üzerinde araştırmalar başladı. Öyle ki Twitter'ın aldığı bu karar, başına hukuki ve finansal olarak büyük belalar açabilir.

Twitter yeni logo belirledi, açabileceği sorunlar neler?

Elon Musk, bu değişikliğin sadece isimden daha fazlası olduğunu söyledi. Eskiden Twitter olarak bilinen hizmeti, bankacılık ve finansal hizmetleri de kapsayan bir "her şey uygulamasına" dönüştürmek istiyor. Ancak bu yeniden markalaşma, reklam geliri yüzde 50'den fazla azaldığından beri sorunlarla boğuşan şirketin başına yeni ekonomik zorluklar çıkarabilir.

İlk olarak, "X" varyasyonları için ticari marka sahibi olan Microsoft ve Meta dahil yüzlerce şirket var. Bu, Musk için davalara ve diğer yasal baş ağrılarına kapı açabilir. Syracuse Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Shubha Ghosh, büyük şirketler yeniden markalaşıp isimlerini ve logolarını değiştirdiğinde davaların ortaya çıkmasının "oldukça yaygın" olduğunu söylüyor.

Ticari marka avukatı Josh Gerben, "X" üzerinde ticari markaları olan yaklaşık 900 başka şirket saydığını söyledi. Bu da "X"'i kolay bir hedef haline getiriyor. Şirket, yeni logo için ticari marka tescili almaya çalışırken ve bu değişimden kaynaklı muhtemel davalarla ilgilenirken, yasal ücretler ve uzlaşma maliyetleri için kolayca yüz milyonlarca dolar harcayabilir.

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Aynı nedenlerle, Twitter'ın yeni X logosunu uluslararası alanda kullanmasının da zor olabileceği ortaya çıktı. Öyle ki Musk'un sağlamayı amaçladığı tüm hizmetler için, bunları sağlamak istediği her ülkede, başarılı bir şekilde 'X' için bir ticari marka tescil ettirme şansının çok düşük olduğu ortaya çıktı. Yani ABD'de bu sorunları çözse bile dünya çapında bir "her şey uygulaması" olması çok zor.

Twitter yasal zorlukların üstesinden gelebilse bile, Twitter'ınki kadar dünya çapında tanınan bir markayı ortadan kaldırmanın ciddi ticari riskleri olduğu da tartışmaya kapalı. Bazı analistler, isim değişikliğinin Musk tarafından zaten zarar görmüş bir markanın milyarlarca dolarını yok edebileceğini tahmin ettiğini bildirdi.

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