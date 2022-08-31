Twitter'ın OnlyFans benzeri planı ortaya çıktı!

OnlyFans, son zamanlarda pek çok platformda ve çeşitli olaylarla karşımıza çıkıyor. Şimdi de platform, Twitter ile gündeme geldi. Son yıllarda bir başarı elde eden OnlyFans, diğer sosyal medya platformları tarafından taklit edilmesi günümüzde şaşırtıcı gelmiyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre Twitter, OnlyFans benzeri bir altyapı uygulamak istedi. İşte detaylar!

Twitter, OnlyFans benzeri hizmet planını sessizce iptal etti

The Verge tarafından yapılan araştırmaya göre Twitter, yetişkinlere yönelik içeriğiyle ünlü olan OnlyFans'ın bir benzerini oluşturmaya çalıştı. Geçtiğimiz mayıs ayında, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almayı kabul etmesinden birkaç hafta sonra, şirketin OnlyFans benzeri planlarını sessizce kapattığı ortaya çıktı Bunun ana nedeni ise Twitter'ın zararlı cinsel içerikle ilgili büyüyen sorunu oldu.

Bu plan, ortaya çıkan notlar ve eski çalışanlarla yapılan konuşmalar aracılığıyla ortaya çıktı. Plana göre şirket, yetişkinlere uygun içerikten para kazanmayı amaçlıyordu. Ancak araştırma, 'Twitter'ın çocuklara yönelik cinsel istismarı ve rıza dışı çıplaklığı geniş ölçüde doğru bir şekilde tespit etmediğine' karar vermesinin ardından bunların iptal edildiğini gösterdi.

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Bir abonelik hizmeti olan OnlyFans, pandeminin başından bu yana popülerliğini artırdı. Araştırma ise Twitter yöneticilerinin, OnlyFans'ın abonelik hizmetini kopyalamak için bir fırsat gördüğünü öne çıkarıyor. Çünkü Twitter zaten yetişkinlere uygun içeriğe izin veriyor.

Ayrıca bildirilene göre Twitter yöneticileri bu sorunun farkında ve sorunu çözmek için çok az şey yapıyor. Bunun yerine çabalarını gelir artışı ve kullanıcı sayısını artırmaya odaklandığı ortaya çıktı. Bunların ardından bir Twitter sözcüsü açıklama yaptı.

"Twitter'ın çocukların cinsel istismarına karşı sıfır toleransı var. Çevrim içi çocuk cinsel istismarı ile agresif bir şekilde mücadele veriyoruz ve politikamızı uygulamak için teknoloji ve araçlara önemli ölçüde yatırım yapıyoruz. Kendini işine adamış ekiplerimiz, kötü niyetli aktörlerin bir adım önünde olmak ve reşit olmayanları hem çevrim içi hem de çevrim dışı olarak zarar görmekten korumamıza yardımcı olmak için çalışır."

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter, OnlyFans benzeri bir hizmet planlamış mıdır? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!