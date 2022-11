Twitter'da kimin sahte, kimin gerçek olduğunu bu eklenti söylüyor!

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ile birlikte sosyal medya platformunda işler oldukça karışmış durumda. Platformun başına geçmesinin ardından Musk, Twitter Blue aboneliğini mavi tik ile bir araya getirdi. Bu durum bir dizi karışıklığı da beraberinde getirmiş durumda.

Twitter'da mavi tik karmaşası ortadan kalkıyor

Twitter kullanıcıları artık Türkiye'de 110 TL karşılığında dünya genelinde ise aylık 8 dolar karşılığında mavi tik işaretine sahip olabiliyor. Bu gelişmenin ardından Twitter artık iki gruba bölünmüş durumda. Sosyal medya platformunda artık gerçekten doğrulanmış hesapların yanı sıra Twitter Blue abonesi olarak mavi tik kazanan kişiler bulunuyor.

If you're confused by the new Twitter Verification feature, I've been working with some friends on a Chrome Extension that helps you tell the differencehttps://t.co/zXkwzhXIc1 pic.twitter.com/pHTBswBnnE — Walter Lim (@iWaltzAround) November 10, 2022

Bazen bu kullanıcılar arasındaki farkı anlamak oldukça güç olabiliyor. Twitter içerisinde sahte hesaplar ile bu durumu kötüye kullanacak bir çok kişinin de varlığını unutmamak lazım. Bir Twitter kullanıcısı ise hesapların gerçekten onaylanmış olup olmadığını ortaya çıkarmak için bir tarayıcı uzantısı ortaya koydu.

Twitter Türkiye'nin Mavi Tik ücreti ortaya çıktı!

Eight Dollars olarak isimlendirilen bu uzantı, bir hesabın Twitter tarafından gerçekten doğrulanmış olup olmadığını basit bir ifadeyle kullanıcısına belirtiyor. Uzantı olmadan bu farkı anlamak için kullanıcının profiline girmeniz ve tik işaretinin üzerine tıklamanız gerekiyor. Bu tarayıcı uzantısı ise bu bilgiyi doğrudan kullanıcılara yansıtıyor.

Twitter'da yaşanan karışıklığı ortadan kaldıran bu uzantı ilk etapta sadece Google Chrome için geliştirildi. Ancak programı ortaya koyan Walter Lim, uzantının Firefox ve Microsoft Edge'de de çalışacağını belirtiyor. Bunun yanı sıra uzantının yakın zamanda Safari için de kullanılabilir olacağı açıklandı.

Şu anda sadece GitHub üzerinde bulunan bu eklenti, tarayıcının geliştirici modu kullanılarak el ile yüklenmesi gerekiyor. Bu yüzden uzantıyı yüklemek biraz kafa karıştırıcı olabilir. Uygulamanın resmi onayı olmadığını hatırlatmakta da fayda var.

Diğer yandan Twitter üzerinde bulunan çoğu kötü amaçlı hesaptan korunmak için bu uzantı oldukça etkili olabilir. Peki siz Twitter içerisindeki sahte mavi tikli hesapları açığa çıkaran bu eklenti hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.