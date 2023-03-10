Twitter Blue Türkiye'de! Merakla beklenen 'mavi tik' fiyatları belli oldu

Twitter'ın ilk defa 12 Aralık tarihinde yayınladığı premium abonelik hizmeti Twitter Blue, uzun zaman sonra Türkiye'de kullanıma açıldı. ABD başta olmak üzere pek çok ülkede kullanılan Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı, iOS ve Android sürümü için aylık 209, yıllık 2.199 TL ile kullanıcılara sunulurken, web sürümü ise aylık 150, yıllık 1.569 TL olarak açıklandı.

Twitter, Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin de sahibi olan ABD'li iş insanı Elon Musk'ın eline geçtiğinden bu yana gündemden düşmüyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini aylık 8 dolar karşılığındasatmaya başladı.

TÜRKİYE DAHİL 20'DEN FAZLA ÜLKEDE KULLANILIYOR

Twitter'ın gelirlerini artırmak için başlattığı ücretli abonelik hizmeti Blue, Türkiye dahil 20'den fazla ülkenin kullanımına sunulurken, Türkiye'deki fiyatlarındaki yükseklik dikkat çekti.

WEB İÇİN 150, IOS İÇİN AYLIK 209 TL

Twitter Blue, web sürümü aylık 150, yıllık 1.569 TL olarak açıklanırken, iOS sürümü aylık 209, yıllık 2.199 TL ile kullanıcılara sunuldu.

ANDROID İÇİN DE AYLIK 209 TL

Üyeliğin ABD'deki fiyatlarının 11 dolar ile 114,99 dolar arasında değiştiği görülürken, Android sürümlerde aylık 209, yıllık 2.199 TL'lik bir fiyatlandırma yapıldı.

TWITTER BLUE NEDİR?

Twitter Blue, mavi onay işaretinin yanı sıra abonelere Twitter deneyimlerini geliştirme ve özelleştirme yolu sunmak amacıyla kurulmuş ücretli bir üyelik sistemi. Blue üyeliğinin Twitter'ı kişiselleştirmeye yardımcı olmak için tasarlandığı ve herkesin kullanımına sunulmadan önce en yeni özelliklere erişim olanağı sağladığı belirtiliyor.

Bu seçenekler arasında şu özellikler yer alıyor: