Twitter Blue Türkiye'de! Merakla beklenen 'mavi tik' fiyatları belli oldu
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Twitter'ın ilk defa 12 Aralık tarihinde yayınladığı premium abonelik hizmeti Twitter Blue, uzun zaman sonra Türkiye'de kullanıma açıldı. ABD başta olmak üzere pek çok ülkede kullanılan Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı, iOS ve Android sürümü için aylık 209, yıllık 2.199 TL ile kullanıcılara sunulurken, web sürümü ise aylık 150, yıllık 1.569 TL olarak açıklandı.
Twitter, Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin de sahibi olan ABD'li iş insanı Elon Musk'ın eline geçtiğinden bu yana gündemden düşmüyor.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini aylık 8 dolar karşılığındasatmaya başladı.
Twitter'ın gelirlerini artırmak için başlattığı ücretli abonelik hizmeti Blue, Türkiye dahil 20'den fazla ülkenin kullanımına sunulurken, Türkiye'deki fiyatlarındaki yükseklik dikkat çekti.
Twitter Blue, web sürümü aylık 150, yıllık 1.569 TL olarak açıklanırken, iOS sürümü aylık 209, yıllık 2.199 TL ile kullanıcılara sunuldu.
Üyeliğin ABD'deki fiyatlarının 11 dolar ile 114,99 dolar arasında değiştiği görülürken, Android sürümlerde aylık 209, yıllık 2.199 TL'lik bir fiyatlandırma yapıldı.
Twitter Blue, mavi onay işaretinin yanı sıra abonelere Twitter deneyimlerini geliştirme ve özelleştirme yolu sunmak amacıyla kurulmuş ücretli bir üyelik sistemi. Blue üyeliğinin Twitter'ı kişiselleştirmeye yardımcı olmak için tasarlandığı ve herkesin kullanımına sunulmadan önce en yeni özelliklere erişim olanağı sağladığı belirtiliyor.
Bu seçenekler arasında şu özellikler yer alıyor:
- Doğrulanmış hesaplara verilen mavi tik rozeti,
- Tweetler için yer işaretleri klasörleri,
- Telefondaki uygulamalar kısmında özel uygulama simgesi,
- Birden fazla tema,
- Özelleştirilebilir menü,
- Reklamsız makale okuma,
- Yazı boyutunu değiştirerek okumayı kolaylaştıran Okuma Modu,
- Paylaşılan tweeti geri alma,
- Tweetlere yaptığınız yorumlar en üste gösterilir,
- 60 dakika uzunluğunda ve 2 GB dosya boyutuna kadar video yükleme.