Türksat Model Uydu Yarışması Finali Gerçekleşti

TÜRKSAT ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması'nın finali gerçekleştiriliyor. Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, "Bizim bu yarışmalardan amacımız gençlerin teknolojik ve uydu, uzay alanına ilgisini çekmek. Bunu da burada başardığımızı görüyoruz. Gençler heyecanlı bir şekilde hazırlanıp yarışıyorlar. Gelecekte de meslek seçecekler, biz de onların bilgi ve becerileriyle tecrübelerinden yararlanacağız." dedi.

10 yıldır düzenlenen ve binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Türksat Model Uydu Yarışması, Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle uçuş etabı model uyduların roketlerle fırlatılması ile gerçekleştiriliyor. Uçuş etabında birçok görevi yerine getirecek olan model uydular, bu yılda da 50'ye yakın görev gerçekleştirecek. Model uyduların inişi esnasında sensörlerden alınan telemetri verileri ve görüntü verisinin de yer istasyonuna anlık olarak aktarılması görevinin yanı sıra aktarılan verilerin komuta kontrol bilgisayar arayüzünde grafiksel görselleştirmesi görevleri gerçekleştiriliyor.

'GENÇLER HEYECANLI ŞEKİLDE HAZIRLANIP YARIŞIYOR'

Finalleri izleyen Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, "10 yıldır düzenlenen bu yarışma belli bir olgunluğa ve yaygınlığa ulaşmış vaziyette. Bugün 4'ü yabancı 18 takım yarışıyor. Yarışmalar sonunda da ilk 3'e girenler belirlenecek. Bizim bu yarışmalardan amacımız gençlerin teknolojik ve uydu, uzay alanına ilgisini çekmek. Bunu da burada başardığımızı görüyoruz. Gençler heyecanlı bir şekilde hazırlanıp yarışıyorlar. Gelecekte de meslek seçecekler, biz de onların bilgi ve becerileriyle tecrübelerinden yararlanacağız. 500 metre ile 2 bin metre arasında yüksekliğe fırlatma yapılıyor. Balonla 36 kilometrelere kadar çıkıldı" dedi.

'TEK AMACIMIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN KENDİMİZİ GELİŞTİRMEK'

Uydu yarışmasına katılan Kayseri Erciyes Üniversitesi takım kaptanı Yunus Emre Özdemir ise "Bu yılki yarışmada hem kategori 3 yarışmasında yakın uzay görevinde hem de kategori 1 görevinde yarıştık. Model uydunun aslında konsepti dünya üzerindeki uyduların birer portatifini yapıp atmosfer şartları içerisinde bunları deneyerek üniversite öğrencilerinin gelişmesini sağlamak. Bizim tek bir amacımız var. Türkiye Cumhuriyeti için kendimizi geliştirmek ve vatana ve millete hayırlı bir mühendis olmak." diye konuştu.

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARA,.