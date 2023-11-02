Türksat 6A'nın güneş paneli açılım testleri yapıldı

TÜRKİYE'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın yüksek güç üretim kapasitesine sahip güneş panellerinin açılım testleri yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) bulunan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde Türksat 6A güneş paneli açılım testine katıldı. Programa, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan katıldı. Bakan Kacır, Türksat 6A'nın önümüzdeki yıl uzaya gönderileceğini belirterek, "Böylelikle Türkiye kendi haberleşme uydularını yerli ve milli imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen, uzayda kullanabilen 10 ülkeden biri olacak. Tabii haberleşme uyduları alanında Türksat faaliyet gösteriyor ve Türksat 6A özellikle Türksat'ın 1,5 milyardan fazla insanı kapsayan bir coğrafyaya daha hizmet sunması imkanını da beraberinde getirmiş olacak" diye konuştu.

'20 YILDA BÜYÜK TECRÜBE KAZANDIK'

Türksat 6A'nın Türkiye'nin önceki tecrübeleriyle mukayese edildiğinde çok daha ileri teknolojiler barındırdığını kaydeden Kacır, "Türkiye görüntüleme uydularında 20 yılda büyük bir tecrübe kazandı. Bilsat ortak üretim çalışmalarıyla başlayan yolculuğumuz Rasat, Göktürk ve en son İmece ile görüntüleme uydularında metre altı çözünürlükteki uydulara erişme imkanı getirdi. İmece'yi nisan ayında uzaya gönderdik, çok başarılı bir şekilde İmece'den istifade ediyoruz. Şimdi Türksat 6A ile haberleşme uydularına adım atmış oluyoruz. Ümidimiz, kazanacağımız bu tecrübe ile 600 milyar dolara yaklaşan uzay ekonomisinden Türkiye'nin önümüzdeki dönemde çok daha fazla pay alabilmesi, aynı zamanda milli güvenliğimiz için stratejik önem taşıyan pek çok uygulamayı yerli ve milli imkanlarımızla geliştirme süreçlerimizi devam ettirebilmemiz" ifadelerini kullandı.

'380 BİN KİLOMETRELİK UZAY YOLCULUĞU GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Milli Uzay Programı'nda yer alan Ay Araştırmaları Projesi'nin Türkiye'yi derin uzaya taşıyacağını belirten Kacır, "İmece'de bin kilometrenin altındaydık, şimdi Türksat 6A ile 30 bin kilometrenin üstüne çıkıyoruz; ama aya eriştiğimizde 380 bin kilometrelik bir yolculuğu uzayda gerçekleştirmiş olacağız. Bütün bu projelerde özellikle alt sistemlerin, çekirdek bileşenlerin, teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesi de her zaman öncelikli amacımız olmaya devam edecek" dedi.